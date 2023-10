Verstappen est le plus rapide des premiers essais libres

Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la seule séance d'essais libres du GP du Qatar, 17e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Lusail (5,419 km) à Doha.

Le Néerlandais, qui est sur le point de décrocher un troisième titre mondial consécutif, a pris la tête en fin de session et a devancé de respectivement 334 et 481 millièmes les deux Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et du Monégasque Charles Leclerc.

L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) a pris la quatrième place juste derrière Leclerc mais avec des pneus médium, au contraire de tous les autres membres du Top 7 qui avaient chaussé des pneus tendres.

Le coéquipier mexicain de Verstappen, Sergio Pérez, seul pilote à pouvoir encore retarder le sacré annoncé du Néerlandais, a réalisé le cinquième temps, devant les surprenants Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Allemand Nico Hülkenberg (Haas).

Le Britannique George Russell (Mercedes), lui aussi équipé de pneus médium, a pris la huitième place devant les deux McLaren de l'Australien Oscar Piastri et du Britannique Lando Norris.

Les deux Williams de l'Américain Logan Sargeant, toujours pas assuré de conserver son baquet la saison prochaine, et du Thaïlandais Alex Albon pointent aux 11e et 12e rangs, devant le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

Les monoplaces Alpine des Français Esteban Ocon et Pierre Gasly ont déçu en terminant seulement 15e et 16e.

La séance, disputée au coucher du soleil par une température supérieure à 35 degrés et avec pas mal de vent, a été marquée par un manque d'adhérence criant, notamment en raison de la présence de sable sur la piste. De nombreux pilotes sont partis à la faute dont Verstappen ou Leclerc, qui ont glissé à plusieurs reprises sans toutefois endommager leurs voitures.

En raison du sprint qui aura lieu samedi, la deuxième séance constituera les qualifications pour le Grand Prix de dimanche.

Classement de la 1re séance d'essais libres: