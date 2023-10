Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 7 octobre qui valent le détour.

Baseball : Twins du Minnesota c. Astros de Houston

Crédit photo : Getty Images via AFP

Même s’ils ont été la meilleure équipe de la section Centrale de la Ligue américaine cette année, les Twins (87-75) font figure de négligés dans ces séries éliminatoires du baseball majeur. Sauf qu’ils ont facilement disposé des Blue Jays de Toronto dans leur barrage et ont gagné en confiance. Les Astros (90-72) auront la chance de disputer cette série à la maison, mais le Minute Maid Park ne leur a pas toujours souri, comme en témoigne leur fiche de 39-42 en 2023. Justin Verlander, l’homme des grandes occasions, tentera de faire parler sa magie au monticule, mais des Twins bien réchauffés pourraient lui causer des problèmes.

Prédiction : Victoire des Twins du Minnesota – 2,35

Soccer : CF Montréal c. Timbers de Portland

Crédit photo : PHOTO FOURNIE PAR CF MONTRÉAL

Le CF Montréal a une occasion en or de prendre le large au classement de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS), mais après sept matchs sans victoire, ça commence à être difficile. Le Bleu-Blanc-Noir s’accroche comme il le peut et il ne voudrait pas voir sa dernière occasion de bien faire devant ses partisans lui filer entre les doigts. Les Timbers sont compétitifs comme chaque saison et ont connu de bonnes semaines dernièrement. Portland n’a pas souvent gagné au Stade Saputo et après avoir traversé le continent au complet, le décalage pourrait se faire sentir. Le CF Montréal n’a plus le choix de gagner.

Prédiction : Victoire du CF Montréal – 2,20

Football : Roughriders de la Saskatchewan c. Tiger-Cats de Hamilton

Crédit photo : MAX DI DIOMEDE / AGENCE QMI

La rencontre face aux Roughriders marquera le très attendu retour du quart-arrière Bo Levi Mitchell, du côté des Tiger-Cats. Le prolifique passeur n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé à une jambe, le 28 juillet face au Rouge et Noir d’Ottawa. L’ancien des Alouettes de Montréal Matthew Shiltz n’a pas fait du mauvais boulot en son absence, mais l’offensive de Hamilton est beaucoup plus menaçante avec Mitchell. Il faut toutefois dire qu’il connaissait une saison difficile avant de se blesser, avec seulement trois touchés contre neuf interceptions. Un retour face aux «Riders», qui ont perdu leurs quatre derniers duels, tombe à point.

Prédiction : Victoire des Tiger-Cats de Hamilton – 2,40