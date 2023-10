LNH: le danger qui guette les Canadiens et les Sénateurs

La grande reconstruction des Sénateurs d’Ottawa par le directeur général Pierre Dorion semble achevée et il est temps pour cette équipe de livrer la marchandise et de se qualifier pour les séries éliminatoires.

La dernière fois que la formation ottavienne a accédé à la grande danse du printemps, c’était lors de la campagne 2016-2017, perdant en finale d’association devant les Penguins de Pittsburgh.

Après une saison de misère en 2017-2018, la reconstruction s’est véritablement amorcée, environ deux ans après l’arrivée de Dorion en tant que DG de l’équipe.

Ils ont repêché Brady Tkachuk au premier tour en 2018, Shane Pinto au deuxième tour en 2019, Tim Stützle et Jake Sanderson au premier tour en 2020. Avec Thomas Chabot (2015) et Josh Norris (2017), ils ont par la suite ajouté Claude Giroux, Jakob Chychrun et le Québécois Mathieu Joseph.

Sur papier, on peut dire que cette formation doit faire les séries éliminatoires. Mais la pression est désormais immense.

«Il y a beaucoup d’équipes qui ont repêché haut année après année, qui ne sont jamais arrivées encore, a analysé Jean-Charles Lajoie, vendredi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Le cas des Sabres de Buffalo est épatant. Les Oilers d’Edmonton n’ont toujours pas gagné la coupe Stanley.

«Pourquoi? Car un moment donné, il y a un danger à ne jamais entrer dans les séries. Bien développé des jeunes, c’est aussi les développer en apprenant à gagner ou à perdre, le cas échéant, en séries éliminatoires. C’est un danger qui va finir par guetter les Canadiens, mais les Sénateurs sont en plein là-dedans. C’est crucial pour cette jeune équipe d’entrer en séries cette année.»

«S’ils ne bataillent pas pour une place en séries d’ici le temps des Fêtes, l’entraîneur est dans le trouble, a continué le chroniqueur Tony Marinaro. Le DG aussi.»

