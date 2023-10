Le Rocket retranche neuf joueurs

Le Rocket de Laval a annoncé vendredi que neuf joueurs ont été retranchés de leur camp d’entraînement.

Il s’agit des attaquants Isaac Dufort, Ty Smilanic, Alex-Olivier Voyer et Nolan Yaremko et des défenseurs Stanislav Demin, Eric Hjorth, Noah Laaouan, Andrew Nielsen et Christopher Merisier-Ortiz.

Tous ces joueurs, sauf Dufour, Smilanic et Demin, se rapporteront aux Lions de Trois-Rivières, dans la ECHL.

Dufort disputera quant à lui une quatrième saison dans la LHJMQ avec le Drakkar de Baie-Comeau.

De leur côté, Smilanic et Demin retourneront vraisemblablement aux États-Unis. La saison dernière, ils ont joué respectivement à l’Université du Wisconsin et au College Merrimack.