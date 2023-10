CH: «Gallagher doit jouer sur le 4e trio»

L’attaquant Brendan Gallagher a toujours rendu de fiers services aux Canadiens de Montréal depuis qu’il a été repêché au cinquième tour en 2010. Toutefois, force est d’admettre que le teigneux joueur d’avant commence à ralentir.

Le numéro 11 est blessé plus souvent qu’à son tour et sa production offensive en est évidemment bien affectée. Si l’on ajoute un salaire annuel de 6,5 millions $ par saison pour les quatre prochaines campagnes, le casse-tête qui se dresse devant Martin St-Louis commence à être un peu plus compliqué. Lors de deux dernières campagnes, Gallagher a joué 56 et 37 matchs, marquant 7 et 8 filets.

«Il a un contrat. Le contrat est à long terme. Il reste quatre ans. Il gagne 6,5 millions $ par année. Et c’est un joueur qui ne marque pas beaucoup de buts, patiner, c’est laborieux. C’est un gars qui est dans le déclin. L’auto est dans le garage bien souvent, a analysé le chroniqueur Tony Marinaro, vendredi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports.

«Je pense qu’à court terme, la solution, c’est que Gallagher doit jouer sur le 4e trio, parce que, à ce stade-ci de sa carrière, le moins qu’il va jouer, le plus efficace qu’il sera. C’est ça que je pense.»

Opinion partagée par l’animateur de l’émission, Jean-Charles Lajoie, qui y voit cependant un danger.

«Si tu commences à donner des nananes de même, est-ce que tu aides ton grand projet ou si tu nuis à ton projet? Il y a un danger qu’il ralentisse le groupe, c’est là qu’on est rendu avec Gallagher.»

«Je dirais que Brendan voudrait avoir ses 15 minutes par match et voudrait être sur l’avantage numérique, a ajouté Marinaro. Et s’il n’est pas là, je suis sûr qu’il va être fâché. Mais un moment donné, Martin St-Louis doit penser à son équipe au lieu de penser à Brendan Gallagher.»

