Adam Copeland est AEW

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Pat Laprade est en vacances, alors c’est Emilio et Fenam qui le remplacent en compagnie de Kevin Raphaël. Et comme à leur habitude, ils nous arrivent avec une «toune» qui vous fera bien rire!

Bien évidemment, les gars parlent de l’arrivée d’Adam Copeland, anciennement Edge, à AEW, de WrestleDream, de NXT No Mercy, et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: