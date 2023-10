À cinq jours du début de la saison, des questions demeurent en suspens chez le Canadien

MONT-TREMBLANT | Martin St-Louis et ses joueurs quitteront Mont-Tremblant samedi matin après avoir admiré les couleurs des Laurentides pendant près de trois jours. Le groupe se dirigera vers Ottawa pour y disputer sa dernière rencontre préparatoire avec le sentiment du devoir accompli. Toutefois, plusieurs questions demeurent en suspens à quelques jours du match inaugural de la saison, prévu mercredi à Toronto.

« Je savais qu'on aurait des décisions difficiles à prendre. Mais, c'est ce qu'on veut. Quand ce sont des décisions faciles, ça veut dire que tu manques de profondeur », a indiqué l'entraîneur du Canadien, à sa sortie d'un autre entraînement dirigé au coeur d'un aréna rempli à ras bord.

Celle qui vient en tête de lice concerne l'identité de l'ailier qui évoluera à la droite de Cole Caufield et de Nick Suzuki. Sean Monahan semble avoir une longueur d'avance, mais il ne faut pas oublier que Kirby Dach a connu d'excellents moments en compagnie du duo dynamique la saison dernière. Toutefois, on sait également que St-Louis et ses adjoints aimeraient bien développer les qualités de centre de Dach.

« On a plusieurs options. Ils sont plusieurs à avoir joué avec Cole et Suzie depuis le début du camp. Et ils ont tous bien fait, a souligné le Lavallois. Je dois analyser quel sera l’impact de cette décision sur le reste de la formation. Tout doit être calculé. »

« On va arriver avec quelque chose pour Toronto. Mais qui sait combien de temps ça va durer? », a ajouté St-Louis.

Emil Heimeman, Tanner Pearson, Josh Anderson, Alex Newhook, Monahan et Dach se sont succédé dans cette chaise au cours des dernières semaines. Si Suzuki a sa préférence, il s'est bien gardé de la révéler.

« Il y a beaucoup de bons candidats. On a eu du plaisir à jouer avec chacun d'eux. Ce sera la décision de Martin, mais que ce soit Mony, Newy ou Andy, ce sont d'excellents joueurs », a indiqué le capitaine du Canadien.

Appelé à préciser son appréciation de Monahan, Suzuki a vanté son intelligence.

« Il est dans cette ligue depuis longtemps. Peu importe où il se trouve sur la patinoire, il sait ce qu'il doit faire. Il peut autant tirer que passer, a-t-il décrit. En plus, avoir un autre centre sur le même trio, c'est un atout. »

Un partenaire de Guhle

À la ligne bleue, il semble y avoir des duos coulés dans le béton. Mike Matheson et David Savard, Jordan Harris et Johnathan Kovacevic. Ce qui laisse, pour l'instant, Kaiden Guhle avec un partenaire mystère.

« Quand tu es dans le top 4, tu joues beaucoup. Alors, ça prend de la constance, a mentionné St-Louis. D'ailleurs, ce qui m'impressionne de Guhle, c'est justement sa constance. Il faut bâtir à partir de ça et voir s’il y a quelqu'un qui sera capable de jouer ce rôle-là. »

L'an dernier, la recrue était envoyée sur la patinoire un peu plus de 20 minutes par match. Même s'il a été limité à 44 rencontres en raison d'une blessure, Guhle semble avoir gagné en expérience. En plus de son tour régulier, il sera assurément l'un des hommes de confiance de St-Louis en infériorité numérique. Sn temps d'utilisation devrait donc être majoré d'au moins une minute.

À qui reviendra l'honneur de jouer en sa compagnie? Arber Xhekaj, Justin Barron, Mattias Norlinder? À moins que St-Louis ne choisisse de démanteler son dernier duo. Ce qui ne serait pas une mauvaise idée, malgré la complicité qui semble se développer entre les deux arrières.

Allen ou Montembeault?

Enfin, il y a la déjà récurrente question du gardien partant. Depuis le début du camp, Jake Allen (90 minutes) et Samuel Montembeault (70 minutes) ont obtenu à peu près le même temps de jeu pour retrouver leur forme. Les deux ont offert des performances similaires. Ni un ni l'autre n'a donc pris la pôle. Ce qu'on peut se demander, c'est si St-Louis ne préférera pas amorcer la saison avec un système d'alternance avant de donner le filet à celui qui se montrera le plus solide.

Le match de samedi soir, face aux Sénateurs, pourrait nous donner des éléments de réponse.

Par ailleurs, St-Louis a confirmé qu'à l'exception de Chris Wideman (blessé au dos) et Christian Dvorak, qui se remet toujours d'une opération à un genou, tout le monde est en santé chez le Canadien. Le retour au jeu de Dvorak est prévu pour novembre, mais il s'entraîne déjà avec ses coéquipiers et son coup de patin semble à point.

