Voici pourquoi Jamie Drysdale n’a pas encore de contrat

Les Ducks d’Anaheim ont certes réglé le cas de l’attaquant Trevor Zegras en lui accordant un contrat de trois ans cette semaine, mais il leur reste à s’entendre avec le défenseur Jamie Drysdale et même si les négociations sont amorcées, rien ne paraît évident.

Joueur autonome avec compensation, celui ayant complété la saison dernière son pacte d’entrée a vu celle-ci gâchée par une déchirure à la hanche. Et il semble que la blessure continue de lui causer des ennuis, et pas nécessairement sur la glace ou à l’infirmerie. D’après le chroniqueur du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, l’organisation californienne sait que l’arrière a disputé huit matchs en 2022-2023, soit deux de moins que le seuil permettant l’ajout d’une saison au total pris en compte pour l’admissibilité à l’arbitrage salarial. Conséquemment, Drysdale doit attendre deux années et non une seule avant de se qualifier pour le processus.

Or, les Ducks veulent lui faire signer un contrat de plus longue durée et à plus faible valeur, en se basant sur la plus récente mésaventure du défenseur, selon Friedman. Ce dernier croit que l’idée d’un engagement d’un an à faible coût ne figure pas non plus dans les plans du directeur général Pat Verbeek. Quelques observateurs se sont par ailleurs questionnés sur la capacité du hockeyeur à revenir au jeu tard dans la saison passée, soulevant le doute sur les intentions du club de garder ou non le principal intéressé à l’écart.

«La durée de convalescence a toujours été estimée à six mois. Les médecins disent toujours de quatre à six mois, mais pour la blessure de Jamie, ce n’est jamais moins de six mois avant un retour sur la patinoire, a considéré Verbeek, comme rapporté par Sportsnet. J’ai eu cette discussion avec nos spécialistes et également avec Jamie quelques semaines avant le camp. Nous avons clarifié cela il y a longtemps.»

Le sixième choix au total du repêchage 2020 a amassé 32 points en 81 rencontres pendant le calendrier 2021-2022.

