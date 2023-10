Norlinder : Il y a quelque chose qui nous échappe

Publié aujourd'hui à 18h38

Mis à jouraujourd'hui à 18h38

Martin St-Louis est à Tremblant avec son groupe, presque complet, de joueurs en vue du premier match de la saison du CH à Toronto et à notre antenne mercredi prochain le 11 octobre.

Les éléments sont en place. L’élément surprise n’existe pas cette saison, contrairement à il y a un an, où les jeunes Kaiden Guhle, Jordan Harris et Arber Xhekaj ont fait leur place en défense, en plus du rescapé du ballottage Johnathan Kovacevic.

Pas de surprise donc, si ce n’est de Mattias Norlinder, encore avec l’équipe première. J’y reviens sous peu.

Avec les vétérans Mike Matheson, David Savard, Gustav Lidstrom et Chris Wideman occupant des chaises à un volet, le sort de Logan Mailloux en était jeté dans les eaux de la rivière des Prairies. À lui de nager jusqu’au rivage, à Laval.

Il y a des blessés, incertains et illusoires, avec Wideman et Lidstrom. Illusoires qu’ils permettent de garder un jeune, dans ce cas-ci Norlinder...

Mais pourquoi au juste ?

Est-ce que Norlinder a été à ce point dominant ? Impressionnant ? Les journalistes affectés à la couverture quotidienne de l’équipe, toujours friands de rapporter une bonne et une belle histoire, ont toutes et tous été un peu étonnés de le voir rejaillir au milieu du groupe «A», résistant aux vagues de coupures...

Norlinder ne coute rien à envoyer à Laval, n’a pas à passer par le ballottage.

Je vous ramène à la manchette de Nicolas Cloutier du tvasports.ca à la fin du mois d’août.

À ce moment, la rumeur est forte à l’effet que Norlinder va demeurer en Europe et ne se rapportera pas au camp du Canadien.

Le jeune et fringant Cloutier rejoint l’agent du défenseur suédois qui dément le tout et confirme que son client est excité à l’idée de rejoindre le camp du CH à l’aube de la dernière année de son contrat d’entrée dans la Ligue nationale.

Une information validée et confirmée, puisque Norlinder est bel et bien arrivé au camp du CH.

Ce que l’on ne sait pas, c’est si Kent Hughes a offert une garantie qu’elle quelle soit à l’agent de Norlinder pour que celui-ci se présente à Montréal ?

Pas une garantie de faire l’équipe. Jamais Hughes ne ferait une telle affaire.

Mais peut-être juste une garantie de le garder le plus tard possible au camp et de lui offrir toutes les occasions de montrer l’étendue de son talent ?

Comprenez-moi bien, je n’affirme pas que c’est ce qui s’est produit.

Pas plus que je n’enlève rien à Norlinder et son mérite...je veux être très clair sur ces deux points !

Mais à mon humble sens, c’est quand même curieux de voir qu’un gars qu’on peut simplement céder à Laval sans passer par le ballottage profiter de la retraite fermée à Tremblant, alors qu’un Logan Mailloux, qui lui a été de beaucoup supérieur sur l’ensemble du camp d’entrainement n’a pas reçu ce privilège...

D’ailleurs, les éloges de Martin St-Louis envers Mailloux en point de presse, et la presque assurance qu’il a offert que Logan serait de retour à Montréal avant longtemps m’en disent beaucoup aussi sur le contexte dans lequel les dernières décisions ont été prises...

Est-ce que Norlinder est dans la vitrine ? Est-ce que Hughes peut obtenir en retour un choix de troisième tour, ce que fut Norlinder en 2019 sous l’administration Bergevin ?

Est-ce que le Suédois acceptera de se rapporter au Rocket de Laval ? Dans quel état d’esprit ?

Sinon, commencera-t-il la saison avec le Canadien ? Jouera-t-il en avantage numérique ? Vraiment ? Quelqu’un peut-il juste m’expliquer pourquoi ?

Et je répète que je n’enlève rien à Norlinder... mais si dans une défensive contingentée de contrats à un volet LNH et de jeunes de moins de 23 ans très prometteurs, un gars comme Norlinder commence la saison à Montréal alors que l’organisation peut simplement le retourner à Laval...

C’est qu’il y a quelque chose qui nous échappe tous.

Tous excluant la direction du Canadien bien entendu. Car de ne pas pouvoir perdre Norlinder au ballottage ne veut pas dire que le Canadien ne peut pas perdre Norlinder... tout court !