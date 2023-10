Non, Moneyball n’a pas tué les Blue Jays et lâchez John Schneider

L’élimination expéditive des Blue Jays fait l’objet de toutes sortes d’analyses incroyables.

• À lire aussi : Vladimir Guerrero fils et les Blue Jays éliminés

• À lire aussi : Blue Jays : Une décision de John Schneider fortement critiquée

Des analyses presque philosophiques pour tenter d’expliquer pourquoi l’équipe a encore été mauvaise en séries.

Plusieurs journalistes et partisans font porter le blâme au gérant John Schneider.

Pourquoi ? Il a retiré le partant José Berrios après trois manches pour amener le lanceur gaucher Yusei Kikuchi. Berrios lançait plutôt bien et Kikuchi n’a pas été bon. Résultat : les Twins ont marqué deux points et les Jays ont été éliminés. Le match s’est terminé 2 à 0.

Schneider s’est servi des statistiques avancées et a jugé que son équipe avait plus de chances de gagner en changeant Berrios à ce moment précis.

Le gérant est critiqué, car on dit qu’il aurait dû se servir « de ses yeux » et non des statistiques pour prendre cette décision, y aller avec son instinct parce que Berrios était solide et ne devait pas être remplacé.

Les Blue Jays sont éliminés -

À cause des stats avancées ?

Des médias titrent que les Blue Jays ont mis leur saison dans les mains des statistiques avancées, des algorithmes et des mathématiques, comme dans Moneyball. Et qu’ils en ont payé le prix.

Je m’obstinais avec mon ami et collègue Rodger Brulotte jeudi matin là-dessus. Et je suis peut-être le seul à penser comme ça. Mais je ne suis pas d’accord.

Certes, il aurait pu laisser José Berrios. Et ça paraît mal ce changement après coup.

Mais pensez-vous que Schneider a pris cette décision tout seul ? Il est entouré de plusieurs grands cerveaux de baseball, dont Don Mattingly. Pensez-vous que Schneider aurait changé Berrios si Mattingly lui avait dit d’oublier ça. Peter Walker, l’instructeur des lanceurs des Blue Jays est réputé pour être un des meilleurs au monde dans son travail. Pensez-vous qu’il n’était pas d’accord ?

Schneider savait très bien que ça allait être un cauchemar si cette décision ne tournait pas en faveur de son équipe. Ça veut dire qu’il était convaincu pas à peu près que c’était la chose à faire. Il savait qu’après deux tours au bâton, Berrios avait tel pourcentage de chance de continuer de dominer et que Kikuchi avait tel pourcentage d’être efficace avant d’amener les autres releveurs. Ça devait être pas mal clair dans les prévisions que c’était la meilleure décision à prendre.

Il faut aussi rappeler que Berrios, même s’il a connu une excellente deuxième moitié de saison, a été plutôt mauvais depuis deux ans. Kikuchi, après une année horrible, a été solide cette année.

Et le pire dans tout ça, c’est que si Berrios était resté dans le match et avait été le meilleur lanceur de l’histoire, les Jays n’auraient pas plus gagné après neuf manches. Ça aurait été 0 à 0.

Il ne faut pas chercher aussi loin

Il est là mon point. On peut trouver toutes sortes d’excuses, congédier la direction, revoir l’importance des statistiques avancées, échanger plein de joueurs ou dire bye bye à Schneider (ce qui pourrait arriver), la réalité, c’est qu’il ne faut pas chercher très loin pour expliquer la défaite.

Ils ont fait un point en deux matchs. C’est terrible.

Brandon Belt est 0 en 8, Cavan Biggio est 1 en 8, George Springer est 2 en 9, Vlad Jr est 1 en 7, Matt Chapman est 1 en 7. C’est gênant.

L’équipe a un seul coup de plus d’un but en deux matchs. C’était un double qui a été suivi de deux retraits au bâton. C’est horrible.

L’équipe s’est fait retirer 19 fois au bâton en deux matchs. C’est beaucoup trop.

Ça ne veut pas dire que l’équipe est mauvaise. Mais ça veut dire que l’équipe a été très mauvaise offensivement durant ces deux matchs, tout simplement. Le choix des lanceurs n’a rien changé.

L’équipe a été inconstante et imprévisible toute l’année. Ç’a été la même chose en série.

C’est plate, mais c’est comme ça, le baseball. L’inconstance finit par te rattraper. Ils ont été chanceux d’être en séries, mais comme au golf, ton handicap vient toujours te rattraper.

Les Jays n’étaient pas assez bons pour aller plus loin cette année. Mais ça va dans le bagage d’expérience, et la fenêtre sera encore grande ouverte l’an prochain.