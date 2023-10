La pire ville de la LNH? Le plus bel aréna?

Publié aujourd'hui à 21h52

Mis à jouraujourd'hui à 21h52

Quelle est la plus belle ville de la LNH? Qui est le joueur le plus intimidant? Est-ce que les joueurs des Canadiens sont gentils?

Ces questions, et bien d’autres, j’ai dû me les faire poser des centaines de fois. C’est le temps d’y répondre une fois pour toutes!

Ce sondage est le plus scientifique jamais produit sur la question (!). Mes 10 ans d’expérience sur la route à suivre les Canadiens font que je m’y connais un peu en terme de destinations hockey. Ajoutez à cela des centaines d’années d’expérience combinées de plusieurs collègues d’un peu partout à travers la ligue.

C’est complet... mais surtout TRÈS subjectif.

La plus belle ville de la ligue

Ç’a été serré, mais la palme revient à New York... bruyante, dynamique et excitante. Impossible de s’ennuyer à New York, c’est comme plusieurs pays réunis en format poche. Du sport, des spectacles, des restaurants, des boutiques, de belles promenades, tout y est.

Chicago avec le lac Michigan, ses rues magnifiques et le Red Head Piano Bar a aussi reçu plusieurs votes de la part de mes bien aimés collègues. Quoiqu’avec des réponses comme San Jose et Columbus, on peut douter de la capacité d’évaluation et la sobriété de certains. Malheureusement, la confidentialité a été promise.

De mon côté, j’ai dû suivre mon cœur et y aller avec Nashville. L’ambiance, les gens, la qualité des établissements licenciés et la musique font de Nashville un must pour du bon temps entre amis.

Vancouver a aussi reçu quelques votes, dont le mien et celui de Jean-François Chaumont, qui adore faire son jogging dans Stanley Park. Probablement LE plus beau spot de la ligue.

À noter que Jean-François et moi avons aussi voté pour Philadelphie.

La pire ville de la ligue

On s’entend qu’il y a quelque chose de beau dans chaque personne et dans chaque endroit... on s’entend aussi pour dire que c’est parfois plus difficile à trouver. À preuve, nous cherchons encore un point positif sur Newark. C’est épouvantable.

Quoique si vous désirez vous faire poser de faux ongles, vous acheter une perruque tout aussi cheap ou passer vos bijoux volés dans un «pawn shop», c’est un endroit de rêve. Si vous prévoyez aller vous balader le soir près du Prudential Centre, prière de revoir votre contrat d’assurance.

Mention honorable à Winnipeg qui est plutôt moche. C’est venteux, c’est froid, c’est gris et disons que la pauvreté est malheureusement très présente dans cette ville du Manitoba.

Pour les gens d’Ottawa, ne soyez pas insultés, le problème c’est Kanata qui a été officiellement désigné comme étant «l’autre bout du monde».

Le fait qu’Anaheim a reçu des votes a créé du rififi au sein du groupe. Un collègue que nous allons identifier seulement par R. Labbé pour préserver son anonymat en a déchiré sa chemise. Sa seule belle.

Le plus bel aréna

Il n’y a aucune discussion possible ici. Le plus bel endroit de la LNH pour assister à un match de hockey, c’est le Madison Square Garden à New York et ce n’est même pas proche. C’est une expérience en soi. Les gens sont passionnés au point de m’être déjà fait menacer de mort par un partisan un peu trop éméché et clairement trop intense. Pour le reste, le bruit, l’ambiance et le côté mythique de l’endroit est inégalable. Si vous pouvez vous le permettre, c’est un must.

Le T-Mobile à Las Vegas a fait bonne figure, surtout pour l’expérience hockey. Les Golden Knights ont compris que de nos jours, un match de hockey ne suffit pas pour stimuler les partisans sur place. Ça prend un show.

Le Little Ceasar’s de Detroit est aussi très apprécié et le United Centre de Chicago, ne serait-ce que pour l’interprétation magistrale de l’hymne national Américain, est aussi magique.

Ma mention honorable attribuée à Calgary n’est pas le fruit d’une intoxication. Que voulez-vous, j’aime les vieilles choses. À preuve, j’aime beaucoup mon collègue Robert Laflamme.

Pour votre information, le centre Bell a reçu 2 votes.

L'équipe la plus agréable à couvrir

C’est une catégorie qui est plus difficile à débattre parce qu’une seule mauvaise expérience (ou une très bonne) peut tout faire basculer. Tampa Bay a gagné la palme haut la main. J’accepte le verdict populaire, mais pour moi, Las Vegas a amené ça à un autre niveau. Les entraînements se font devant des gradins pleins. Les joueurs interagissent avec le public et parfois signent même des autographes à la sortie de la glace. Pour les journalistes, c’est l’idéal. Le vestiaire ouvre avant que l’entraînement se termine. TOUS les joueurs sont donc disponibles pour une entrevue et pour la plupart, ils sont très contents de le faire. Les Stars de Dallas, les Hurricanes de la Caroline, les Sabres de Buffalo, les Blue Jackets de Columbus et les Bruins de Boston ont également reçu plus d’un vote.

Au sujet des Bruins, c’est probablement l’équipe américaine la plus sensible au fait français. Patrice Bergeron et la grande gentillesse, amabilité et beauté des journalistes québécois (!) sont les principales.

Lors de leur élimination en avril dernier, Jim Montgomery et Patrice Bergeron se sont fait un devoir de répondre à TOUTES les questions en français après celles des nombreux collègues anglophones. D’ailleurs, la dernière entrevue de Patrice Bergeon en tant que joueur a été donné à TVA SPORTS et au succulent Guillaume Lepage de NHL.com après la défaite cruelle en 7 matchs face aux Panthers. Tout ça après avoir passé plus de 20 minutes avec les collègues anglophones dans des circonstances assez désagréables.

Semaine prochaine, le sondage se corse... on passe aux questions un peu plus corsées.