Gala La Reconquête: Bouchard est prêt pour un «méchant spectacle»

À l’approche de son combat de samedi, à la Place Bell, Sébastien Bouchard (20-2-1) ne compte pas se faire voler la vedette à Laval.

Le boxeur de 36 ans a été clair sur ses intentions, jeudi, lors de la conférence de presse pour présenter la sous-carte du gala La Reconquête qui mettra en vedette Kim Clavel contre Evelin Nazarena Bermudez.

• À lire aussi: Arturo Gatti fils suit les traces de son père

• À lire aussi: «Ce combat peut changer ma vie» - Kim Clavel

Bouchard affrontera le Montréalais Mazlum Akdeniz (18-0-0) pour l’obtention d’une ceinture WBC internationale.

«C’est une récompense pour les 20 dernières années, a-t-il dit. Ça fait longtemps qu’on attend après ça. Mon parcours est parsemé d’embuches. C’est à mon tour. La boxe va me sourire. Samedi soir, je vais ramener une ceinture à Québec.»

Pour la première fois chez les professionnels, il affrontera un gaucher. Bouchard estime qu’il sera en mesure de s’adapter facilement au Montréalais Mazlum Akdeniz. Bouchard ne prévoit pas être en terrain hostile à la Place Bell, puisqu’il compte sur de nombreux partisans partout au Québec.

«Maz est un excellent boxeur, a-t-il souligné, en refusant de dévoiler la nature de sa préparation. Je pense que ça va être tout un combat et on va faire un méchant spectacle. Avec le combat qu’on va présenter aux gens, l’ambiance va lever.»

De son côté, son adversaire Mazlum Akdeniz avait l’habitude d’œuvrer comme super-léger. Il montera toutefois chez les 147 livres, samedi.

«Je suis un boxeur qui aime aller à la guerre, a rappelé le principal intéressé. Si on est pour se battre avec un style mexicain coup pour coup, je vais être là toute la soirée.»

«Lorsque je me bats avec des gars plus gros, c’est là que je brille le plus, a-t-il poursuivi. Je suis plus rapide. Je suis capable de lancer plus de coups. Peu importe ce qu’il amène sur le ring, je vais être prêt.»

Houle n’a pas dit son dernier mot

Marie-Pier Houle (8-1-1) se battra pour la première fois dans la catégorie des 140 livres des super-légers contre la Mexicaine Cindy Reyes Espinoza (4-1-0).

«Je veux vraiment me classer à 140 livres pour avoir plus d’opportunités, a expliqué Houle. [...] Il y a des filles excellentes à 140 et à 147 livres. Je fais partie de l’élite et je veux me rebattre en championnat du monde. Je n’ai pas dit mon dernier mot sur mon dernier combat. Je ne vais jamais me laisser abattre par une défaite.»

«Je vous confirme que je fais une grosse 140 livres, a-t-elle enchaînée avec le sourire. [Mercredi], j’étais au gym en train de suer mon poids et de frapper sur mon coach. Il m’a dit: ''Marie, tu es prête''.»

Annulation à la dernière minute

Pour la deuxième fois en quelques semaines, Terry Osias a vu l’un de ses combats être annulé. Son adversaire mexicain a éprouvé des difficultés reliées à son travail, ce qui l’empêche de combattre dans la Belle Province.

«C’est le cœur gros que j’ai annoncé la nouvelle à Terry, a indiqué Yvon Michel. Son adversaire s’est désisté. Son gérant a dit qu’il avait des problèmes avec son travail.»