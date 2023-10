«Vous pouvez vous asseoir ici et me remettre en question» - John Schneider

L’élimination des Blue Jays de Toronto en deux rencontres contre les Twins du Minnesota a fait mal à l’équipe de la Ville Reine qui pourrait bien avoir bousillé une chance en or.

L’alignement des Jays pourrait être bien différent d’ici deux ans. Kevin Kiermaier, Whit Merrifield, Brandon Belt, Matt Chapman, Hyun Jin Ryu et Jordan Hicks seront admissibles à l’autonomie complète après la Série mondiale. L’an prochain, Cavan Biggio, Bo Bichette et Vladimir Guerrero fils disputeront également leur dernière année de contrat.

• À lire aussi: Blue Jays : Une décision de John Schneider fortement critiquée

• À lire aussi: Les Rays sont déjà en vacances

«Vous pouvez vous asseoir ici et me remettre en question, remettre en question l'organisation, remettre en question n'importe qui. Je comprends ça», a déclaré le gérant John Schneider, ému, selon Sportsnet.

«C’est brutal, a-t-il ajouté. C’est dommage et ça va me prendre un certain temps pour digérer tout ça.»

Le principal intéressé a retiré le partant José Berrios après trois manches pour amener le lanceur gaucher Yusei Kikuchi. Les Jays ont ensuite concédé deux points aux Twins. Sa décision a été critiquée par plusieurs.

«Il y a plusieurs chiffres à considérer, a expliqué Schneider. Chaque fois, vous devez essayer de saisir la meilleure opportunité.»

Le commentateur Buck Martinez n’avait pas mâché ses mots, avant la rencontre. Il avait affirmé qu’en cas de défaite, «toute la saison serait un désastre».

Domination

Chez les joueurs, l’amertume est présente.

«Nous avons été dominés, a dit Matt Chapman après le dernier match. Ce n’est vraiment pas amusant de faire autant de sacrifices pour en arriver à ce point.»

«J’ai vraiment aimé chaque minute à Toronto, a-t-il ajouté. On va voir ce que l’avenir me réserve.»

Son coéquipier, Brandon Belt, songe à la possibilité de prendre sa retraite. Il est âgé de 35 ans.

«C’est peut-être la fin pour moi, a pour sa part fait savoir Brandon Belt. Je ne le sais pas encore et je devrai en discuter avec ma famille pour voir comment ils se sentent et comment je vais me sentir dans quelques mois.»

Le poids de la défaite pesait visiblement lourd sur les épaules de Kevin Kiermaier.

«Je vais encore être agent libre, a-t-il dit. [...] Je vais prendre le temps de relaxer à la maison et je vais voir qui a de l’intérêt pour moi ensuite.»

Par ailleurs, l’entraîneur au troisième coussin, Luis Rivera, a annoncé jeudi qu’il prenait sa retraite. Il était en poste depuis 2011 avec l’organisation.