De substitut avec le Rouge et Or à partant dans la LCF

Le Québécois Cyrille Hogan-Saindon est possiblement son plus sévère critique. Le joueur de ligne offensive du Rouge et Noir n’était donc pas pleinement satisfait de son jeu, samedi dernier à Ottawa, après la défaite de 32 à 15 des siens face aux Alouettes. L’ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval aura toutefois la chance de se racheter, lundi, au Stade Percival-Molson.

«Je fais relativement du bon travail en étant à ma première année comme partant dans la Ligue canadienne, mais je commets encore des erreurs que je dois corriger, a-t-il noté. Je dois garder mes pieds plus actifs, mieux me positionner devant les joueurs adverses. J’amène un bon aspect physique, mais mon niveau technique, au niveau des pieds, doit s’améliorer.»

Employé comme joueur de centre avec le Rouge et Noir, Hogan-Saindon a justement déployé de l’ardeur au travail et de la persévérance pour en arriver là où il en est aujourd’hui. Son parcours n’est pas banal : ancien joueur de hockey, il s’est converti au football tardivement, soit à sa dernière année à l’école secondaire, au Petit Séminaire de Québec.

Pendant sa progression, il a d’ailleurs été limité à un rôle de substitut avec le Rouge et Or durant trois ans avant de devenir un joueur-étoile sur la scène universitaire. Si bien qu’il a été sélectionné en début de deuxième ronde, soit 11e au total, par le club d’Ottawa au repêchage de la LCF en 2022.

«Les gars de l’Université Laval, on a cet esprit de compétitivité, a indiqué Hogan-Saindon, conservant de très bons souvenirs de son passage avec le Rouge et Or. Nous sommes là pour être les meilleurs. On a appris à travailler et à respecter tous les détails. C’est un héritage qu’on garde tout le temps au football, mais aussi comme mode de vie.»

Un 100e sac pour Lemon?

À Ottawa, le Rouge et Noir mise sur plusieurs autres anciens de l’Université Laval, dont Adam Auclair et Marco Dubois. Ils font partie de ceux qui voudront particulièrement bien faire, lundi à Montréal, même si la saison de la formation ottavienne est déjà à l’eau avec une fiche de 4-11.

«Les Alouettes sont arrivés avec un bon plan pour amener de la pression sur notre quart-arrière en provenance du périmètre, analysait Hogan-Saindon, en revenant sur le match de samedi dernier. Ça forçait le quart à effectuer des lectures plus rapides et on a eu de la misère à s’ajuster, surtout en première demie.»

Lundi prochain, le vaillant gaillard de 26 ans s’efforcera de mieux bouger ses pieds devant le front défensif des Alouettes, où se retrouvent généralement Almondo Sewell et Mustafa Johnson devant lui. Il y aura aussi Shawn Lemon qui, pendant ce match, cherchera à obtenir son 100e sac en carrière dans la LCF.