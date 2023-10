Une déclaration choc de Martin St-Louis sur Logan Mailloux

BROSSARD | Logan Mailloux n’aura pas eu la chance de découvrir les charmes du Mont-Tremblant avec ses coéquipiers. Retranché à la veille du départ du Canadien pour cette escapade de trois jours, Mailloux peut se consoler à l’idée qu’il a reçu les bons mots de Martin St-Louis.

En conférence de presse après un entraînement d’un peu plus de 60 minutes, St-Louis a expliqué brièvement la décision de renvoyer le choix de premier tour du CH en 2021 au Rocket de Laval.

Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

« On veut que Logan joue de grosses minutes, a expliqué l’entraîneur en chef. Il a eu un excellent camp et son futur est prometteur. »

Une question de temps

Lors des deux dernières saisons, le Tricolore a mené la LNH dans un département peu glorieux, celui des matchs manqués en raison de blessures. En 2022-2023, 39 joueurs ont endossé l’uniforme de l’équipe, dont 11 défenseurs. En 2021-2022, c’était 46 joueurs, dont 14 défenseurs.

St-Louis avait probablement ces chiffres en tête quand il a répondu à une question sur l’équilibre entre les défenseurs gauchers et droitiers.

« Ça prend plus de 20 joueurs pour une bonne saison, a-t-il rappelé. Même Logan, qui est descendu. Mais incluant Logan, ces gars-là encore ici vont faire partie de notre succès cette année. Parce que ça en prend plus que 20. En les ayant plus longtemps, ça aide parce qu’on aura besoin de plus de 20 gars. »

Relancée à savoir sur les chances de revoir Mailloux dès cette saison dans la LNH, l’ancienne gloire du Lightning a été assez catégorique.

« Je ne serais pas surpris qu’il se fasse monter. On va voir. Il y a tu quelqu’un qui mettrait beaucoup d’argent sur Logan qui n’aura pas un match dans la LNH cette année? Qui veut gager là-dessus? Pas moi, parce que les blessures, ça arrive, et le jeune a montré qu’il est capable de jouer. »

« Ça prend plus de 20 joueurs, ça prend de la profondeur, des gars capables de prendre une chaise en attendant qu’on revienne en santé. »

Un bon camp

St-Louis a parlé avec Mailloux avant son départ pour le Rocket. Contrairement à d’autres entraîneurs, il aime rencontrer les joueurs retranchés lors du camp. Il ne laisse pas cette mission uniquement à Jeff Gorton et Kent Hughes.

« Pourquoi je fais ça? C’est important que tu donnes au joueur des raisons, la vérité. La communication est importante pour leur progression, donc je prends ça au sérieux. Et comme joueur, j’aimais savoir pourquoi. C’est correct, tu te fais couper, ce n’est pas la fin, ce n’est pas une défaite, c’est un apprentissage. Mais c’est quoi le plan pour le jeune? C’est un moment où ça fait mal, émotionnellement. »

« Mais c’est de parler du positif, a-t-il continué. On a eu une bonne conversation, j’étais fier de lui. L’an passé, il a été ici pendant tout le camp. Il n’a pas joué, mais il y avait une grosse progression, juste pendant les entraînements. Cette année, j’ai vu la même chose. Personne ne peut dire qu’il n’a pas eu un bon camp, avec tous ses atouts et son niveau de compétition. »

Mailloux a participé à trois des cinq matchs préparatoires des siens.

Norlinder en confiance

Mattias Norlinder cherchera à connaître un sort différent de celui de Mailloux à court terme. Le Suédois est l’un des dix défenseurs toujours au camp. Du groupe, il y a deux blessés avec Chris Wideman (dos) et Gustav Lindström.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

« Il se sent bien et en général, a noté St-Louis au sujet de Norlinder. Il a connu un très bon camp, c’est un bon joueur. Il relance le jeu, il est calme et il a un bon flair offensivement. Son niveau de compétition est plus haut que l’an passé. Il n’est pas gros et il est bon offensivement, mais ça ne change rien si tu ne compétitionnes pas. Il n’a pas eu une tâche facile à Toronto. On l’évalue et on aime ce qu’on voit jusqu’ici. »

NICK SUZUKI -