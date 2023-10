Statistiques offensives: Nick Suzuki voit grand

L’objectif principal des Canadiens, en cette saison 2023-2024, est évidemment de jouer du hockey compétitif le plus longtemps possible. Et pour que ça se produise, le club aura besoin que ses meilleurs joueurs brillent.

Parmi eux, Nick Suzuki arrive en tête de liste. En tant que capitaine et plus haut salarié du club, les attentes à son endroit sont évidemment élevées.

Sur les réseaux sociaux, dans les derniers jours, j’ai vu plusieurs personnes se demander si le no 14, qui a affiché un total de 66 points en 82 parties la saison dernière, pouvait cette année atteindre un autre niveau: celui du point par match, en moyenne. L'an dernier, dans le circuit Bettman (chez les patineurs ayant disputéau moins 20 duels), 38 joueurs y sont parvenus.

Quoi de mieux, pour entamer une réflexion de qualité à ce sujet, que de sonder le principal intéressé?

En vidéo principale, je vous résume la réponse de Nick et celle de Martin St-Louis, à qui j'ai aussi demandé l'avis sur la question. Leurs propos, je crois, vous feront sourire.

Aussi :

-Le CH a-t-il dans son organisation des joueurs «élites»? Martin St-Louis commente.

-Ce que MSL a dit à Logan Mailloux au moment de le retrancher.

Bon mercredi et... bonne écoute!