Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 5 octobre qui valent le détour.

Tennis : Maria Sakkari c. Wang Xinyu

Crédit photo : AFP

Profitant de l’énergie d’une foule partisane, la Chinoise Wang Xinyu fait des merveilles au tournoi de Pékin. La joueuse de 22 ans a battu l’ancienne numéro 2 mondiale Vera Zvonareva et l’actuelle 13e raquette de la WTA Daria Kasatkina pour se rendre en huitièmes de finale. Un encore plus grand défi attend la jeune femme classée 37e, soit la sixième favorite Maria Sakkari. Xinyu connait une excellente fin de saison avec de longs parcours aux États-Unis et maintenant en Asie. Sakkari a aussi retrouvé son niveau de jeu dernièrement avec un titre à Guadalajara. La Chinoise pourrait toutefois continuer d’écrire sa belle histoire.

Prédiction : Victoire de Wang Xinyu – 2,95

Football : Bears de Chicago c. Commanders de Washington

Crédit photo : Getty Images via AFP

Avec les Panthers de la Caroline, les Bears (0-4) sont les seuls à ne pas avoir remporté de match en NFL cette saison. En fait, leur séquence de défaites en saison régulière s’étire à 14 en comptant la deuxième moitié de 2022. Il s’agit d’un triste record de franchise. L’attaque des Commanders pourra s’en donner à cœur joie, puisque Chicago a accordé au moins 25 points durant tous les matchs de sa série désastreuse. C’est pire en 2023, avec une moyenne de points alloués de 34,25. Washington a perdu ses deux derniers duels, mais son début de calendrier est particulièrement ardu. Se relancer contre les Bears ne devrait pas être très difficile.

Prédiction : Les Commanders inscriront plus de 30,5 points – 2,95

Rugby: Nouvelle-Zélande c. Uruguay

Crédit photo : AFP

La confrontation entre la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay s’annonce extrêmement déséquilibrée. Battus par la France en lever de rideau de la Coupe du monde, les «All Blacks» ont par la suite déroulé. Ils se sont notamment imposés 96 à 17 contre l’Italie, vendredi, et ont pris une énorme option sur une qualification en quarts de finale. L’Uruguay n’a pas été mauvais lors de la phase de groupes et a même tenu tête à de grosses nations comme la France et l’Italie, dans une moindre mesure, mais on doit s’attendre à un match à sens unique. Une victoire garantirait presque une qualification pour le prochain tour pour les Néo-Zélandais, et tout indique qu’ils chercheront à engranger le point du bonus offensif.

Prédiction : Écart -66,5 Nouvelle-Zélande – 1,85