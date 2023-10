LNH : un autre épisode très mouvementé de la rivalité floridienne

Évoluant dans la section Atlantique de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay se détestent et la haine a grimpé d’un cran durant le match préparatoire disputé mardi à Orlando.

Effectivement, les observateurs n’ont pas nécessairement retenu la marque finale - 2 à 0 en faveur des «Bolts» - dans une soirée ponctuée de nombreuses altercations et insultes. D’ailleurs, le bilan des hostilités fut plutôt bien garni : 10 punitions d’inconduite et 160 minutes de pénalité, ce qui inclut notamment un combat assez farouche entre Tanner Jeannot, du Lightning, et Niko Mikkola, des Panthers.

Ayant croisé le fer en séries éliminatoires dans deux années d’affilée (2021 et 2022), les deux formations ne s’aiment pas d’un amour tendre et ont déjà transmis les messages d’usage en prévision de la saison. Finalistes de la Coupe Stanley en 2023, les Panthers tenteront de poursuivre sur leur lancée, tandis que Tampa Bay est habitué aux succès depuis plusieurs années et voudra se maintenir à flot en dépit de l’absence du gardien Andrei Vasilevskiy lors des deux premiers mois du calendrier.

«C’est typique de nos parties contre eux. On s’habitue à cela et c’est correct, a admis le portier des Panthers Sergei Bobrovsky en entrevue d’après-match avec le site floridahockeynow.com. Ce fut réellement une bonne rencontre avec une intensité élevée et c’était bien de reprendre le boulot en jouant au hockey et en se retrouvant ensemble.»

«Comme vous pouvez le mentionner, c’était très intense. L’aspect physique était au rendez-vous. On dirait qu’on a repris là où on a laissé l’année passée. Ce fut bien de constater que les émotions sont très fortes à ce stade-ci», a renchéri l’attaquant Steven Lorentz.

Ça reste un match préparatoire...

Si Bobrovsky a apprécié ses 60 minutes passées sur la glace à sa première sortie de la phase hors-concours depuis le 25 septembre, son entraîneur-chef Paul Maurice ne semblait pas trop surpris de la tournure des événements, que ce soit sur le plan de l’animosité ou de la qualité du jeu. Il a d’ailleurs eu à répondre sur l’inefficacité de son jeu de puissance, blanchi en cinq occasions.

«C’est un affrontement difficile à évaluer relativement à plusieurs situations de jeu. Il était difficile de faire circuler la rondelle, a-t-il déploré, bien conscient des conditions de glace défavorables. Ça reste un match préparatoire. Des gars essaient de se remettre en forme, d’autres tentent de décrocher un poste au sein de la formation. C’est juste bien d’obtenir des répétitions, car certains n’avaient pas joué depuis longtemps.»

Avis aux intéressés : deux autres épisodes de la rivalité floridienne sont prévus d’ici la fin du calendrier préparatoire, jeudi et samedi.