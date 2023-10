LNH : Jake Guentzel pourrait renverser les pronostics

Opéré à la cheville droite au mois d’août, l’attaquant des Penguins de Pittsburgh Jake Guentzel devait en principe manquer le début de la saison, mais voilà qu’il a chaussé les patins afin de participer sans contrainte à l’entraînement des siens, mardi.

À une semaine du match inaugural de la campagne prévu le 10 octobre contre les Blackhawks de Chicago, le vétéran a donc pu encaisser les mises en échec de ses coéquipiers et il reste à voir si l’instructeur-chef Mike Sullivan lui donnera l’occasion de se réchauffer davantage en l’utilisant dans l’une des deux dernières joutes hors-concours des siens; les «Pens» ont rendez-vous avec les Red Wings de Detroit, mercredi, et les Sabres de Buffalo, vendredi.

Toutefois, peu importe la décision, il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’organisation, car Guentzel constitue une arme redoutable en offensive. Il a inscrit 36 buts et 37 mentions d’aide pour 73 points en 78 sorties l’an passé et évoluera normalement à la gauche de Sidney Crosby au sein du premier trio.

«C’est trop tôt pour le dire. Je dois juste attendre et voir. C’est au jour le jour. [...] Je me sens très bien. Il est certes agréable de retrouver les gars, de seulement voir leurs visages. La journée fut excitante, mais ça reste la première étape, a-t-il affirmé au site NHL.com.

Celui ayant patiné en compagnie d’autres blessés dans les jours précédents croit que la décision de passer sous le bistouri cet été fut la bonne. Constatant un problème à la fin juillet, il n’a pas tardé à subir l’intervention chirurgicale afin de réduire le nombre de rencontres manquées.

«Évidemment, c’est décevant. On ne veut jamais vivre quelque chose du genre. Cependant, vous comprenez que ça fait partie du sport et que ça arrivera, des blessures. Par conséquent, j’ai décidé de régler cela pendant l’été et voir comment ça allait évoluer dans les jours suivants, a-t-il souligné. On ne souhaite pas rater la chance d’être avec les gars et l’équipe. Donc, ce fut plus facile à résoudre cet été. [...] Ça n’avait pas guéri de la manière attendue et on a décidé à la dernière minute d’emprunter cette route. Nous en sommes là et nous espérons le mieux.»

Difficile à remplacer

Pour sa part, Sullivan ne s’en cache pas : une potentielle absence à long terme de Guentzel compliquerait la tâche du club de façon exponentielle.

«Je crois que Jake est un joueur d’une importance vitale pour notre équipe. Dans mon esprit, il s’est tranquillement hissé au statut de vedette dans la ligue. Il est un très bon marqueur et un gars compétitif, mais il mise aussi sur un jeu dans les deux sens de la patinoire, a-t-il considéré. Il joue la rondelle des deux côtés et pratique le hockey de la façon appropriée.»

«Il est l’un de ces hockeyeurs durs à remplacer, a-t-il poursuivi. Il a une très bonne chimie avec Sid et ce n’est pas un secret. Quand ils sont ensemble et à leur mieux, ces gars sont aussi bons que tout autre duo pour créer de l’attaque. [...] Ils aiment se diriger dans la congestion.»