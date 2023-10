«Ce combat peut changer ma vie» - Kim Clavel

Kim Clavel sort d’un long camp d’entraînement et si elle se l’est imposé, c’est parce qu’elle pense que sa vie pourrait être différente dimanche matin.

La boxeuse de 33 ans affrontera samedi soir, à la Place Bell de Laval, l’Argentine Evelin Bermudez dans un combat d’unification des titres de championne du monde WBO et IBF chez les poids mi-mouche.

« Ce combat, c’est le plus important de ma vie, de ma carrière. J’ai la nette impression que ce combat peut changer ma vie », a-t-elle lancé en conférence de presse mercredi.

« J’embarque dans le ring pour moi et personne d’autre, je veux me prouver que je peux redevenir championne du monde », a dit celle qui détient la ceinture WBC International.

Écrire l’histoire

Si elle parvient à défaire Bermudez, Clavel remportera la victoire la plus importante de sa carrière, mais elle deviendra surtout la première boxeuse québécoise à détenir deux ceintures.

« Écrire l’histoire est dans la liste de raisons pour lesquelles je boxe. Je pense que ça serait grandiose, pas juste dans la boxe féminine, mais dans la boxe du Québec. »

Pour la boxeuse, ça serait l’aboutissement d’un rêve qu’elle chérit depuis l’adolescence.

« Je veux réaliser mon rêve de devenir une championne unifiée. Ça fait 17 ans que je travaille pour la boxe. Quand j’avais 17 ans, je n’avais pas d’argent pour mettre de l’essence dans ma voiture et j’appelais Danielle [Bouchard, son entraîneuse] pour qu’elle vienne me chercher. »

Bien préparée

Danielle Bouchard a indiqué que Clavel avait trimé dur pour affronter la championne en titre.

« Pour affronter Evelin, ça prend une grosse préparation et c’est ce qu’on a fait pour amener Kim au meilleur de ses capacités samedi soir. Evelin est grande, a une bonne portée et de la vitesse. Elle lance beaucoup [de coups] alors il faut être prête à toutes les éventualités. »

Comparant Clavel à un requin, Bouchard a mentionné que sa protégée était prête pour la guerre et pour dévorer sa proie.

« Je vois la détermination dans les yeux de Kim, elle veut revenir championne. Je peux vous garantir un spectacle de haute envergure et je peux vous garantir que le prédateur gagnera. »

Différente

Lors de sa seule défaite en carrière contre la Mexicaine Yesica Nery Plata, en janvier dernier, Clavel avoue qu’elle a perdu le contrôle de la situation.

« Lors du combat contre Plata, je me suis laissé emporter par les émotions, la foule criait et je voulais en donner. »

Elle n’a pas l’intention de faire la même erreur cette fois-ci.

« Vous allez voir une Kim plus stratégique qui ne se laisse pas emporter par ses émotions, qui choisit quand elle se lance au combat et quand elle recule. »

Négligée

Sans surprise, les preneurs aux livres ne placent pas Clavel favorite pour l’emporter samedi soir et ça ne l’embête pas du tout, même qu’elle est d’accord.

« Sur papier, clairement que je suis la négligée. C’est une fille qui a plus d’expérience, c’est la championne, elle a plus de knock-out que moi », a soutenu Clavel.

« Mais est-ce que mes forces peuvent être sur ses faiblesses ? On va le voir samedi soir. »

Bermudez, qui est âgée de 26 ans, présente une fiche de 18-1-1 et est redoutable, on doit s’attendre à un combat qui va aller jusqu’au bout.

Avec les siens

Lors de ce combat, c’est l’aspirante qui accueille la championne et pour Kim Clavel, ça fait un monde de différence.

« Je vais avoir mon monde, être chez-moi, la Place Bell c’est un peu rendu comme ma deuxième maison, ça fait quatre fois que je boxe là », dit-elle avant d’avoir la gorge nouée par l’émotion.

« Je suis bien chez nous, mes parents seront là. La semaine dernière, j’ai réalisé que mon père vieillissait. Je regardais une photo et j’avais les larmes aux yeux. Il vient à chacun de mes combats. Il a 73 ans et je trouve ça beau qu’il soit là, ça me touche et ça me motive, je me dis que mon père, je vais lui faire vivre de belles affaires. »