Séries MLB: Rays et Rangers à TVA Sports 2

Les Rays de Tampa Bay et les Rangers du Texas amorceront leur série de barrage, en Floride, mardi.

La première rencontre de la série sera diffusée à TVA Sports 2, dès 15h.

Les Rays ont conservé la deuxième meilleure fiche de la Ligue américaine, avec 99 victoires, mais ont tout de même terminé la saison régulière en tant que première équipe repêchée, en raison de la récolte de 101 gains des Orioles de Baltimore, au sommet de la section Est de l'Américaine.

Ainsi, la formation de la Floride doivent croiser le fer avec les Rangers du Texas, qui ont obtenu 90 victoires et qui étaient dans la course avec les Blue Jays de Toronto, les Astros de Houston et les Mariners de Seattle jusqu'à la toute fin.

Jordan Montgomery (10-11) sera le lanceur partant des Rangers.Il sera opposé à Tyler Glasnow (10-7).