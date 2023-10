Ron Choules se dit prêt à relever le défi

Les Lions de Trois-Rivières amorceront leur saison le 20 octobre au Colisée Vidéotron contre les Mariners du Maine.

À moins de trois semaines du coup d’envoi, le nouvel entraîneur-chef et directeur général, Ron Choules, s’est dit prêt à relever ce défi en entrevue à l’émission «JiC», mardi, sur les ondes de TVA Sports (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Il est revenu notamment sur l’été mouvementé de l’équipe de la ECHL.

«Il y a eu beaucoup de mouvements cet été. Pascal Rhéaume a quitté pour la Ligue américaine. J’étais adjoint et on m’a offert de devenir entraîneur-chef et directeur général. J’ai beaucoup de soutien de la part d’Alex Cousineau (DG adjoint) et de Mathieu Brodeur (entraîneur adjoint). À date, ça va très bien», a affirmé Choules, qui ne s’attendait pas du tout à une telle nomination, annoncée le 22 août dans la foulée du départ de Rhéaume.

«J’étais entraîneur adjoint. Un jour, Pascal m’a appelé, je pensais que c’était pour une session vidéo, mais c’était pour m’offrir le poste, a-t-il raconté. C’est un bon défi.»

Choules est ravi de l’arrivée de Brodeur, qui a joué pour les Lions au cours des deux dernières saisons.

«Il vient de finir de jouer. Ce sera notre lien avec la chambre des joueurs. On est fier de l’avoir avec nous. Je vais avoir besoin de son aide pendant l’année comme c’est ma première saison dans la ligue.»