MLB : des billets pour les séries contre une poignée de dollars

Maintenant la saison régulière du baseball majeur terminée, le temps est venu de faire place aux séries éliminatoires... et vous pourriez y aller pour à peu près rien.

Le quotidien «New York Post» a rapporté qu’il est possible d’acheter des billets pour la première rencontre de la série de barrage présentée mardi soir entre les Brewers de Milwaukee et les Diamondbacks de l’Arizona pour la modique somme de 9 $US avant les frais sur le site de revente Vivid Seats.

Les billets les moins chers au niveau inférieur de l’American Family Field de Milwaukee coûtent pour leur part 37 $US avant les frais.

«C’est une équipe de championnat», a dit le gérant des Brewers, Craig Counsell, à son équipe après la qualification du club en séries éliminatoires.

Dans les six duels disputés entre les deux équipes cette saison, les D-backs ont remporté quatre parties. De plus, Milwaukee sera privé des services du lanceur Brandon Woodruff pour cette série 2 de 3 à cause d’une blessure à l’épaule. Cependant, les Brewers possèderont l’avantage du terrain dans cette série, ce qui pourrait s’avérer un facteur important.

L’équipe du Wisconsin a terminé la saison au sommet de la section Centrale de la Ligue nationale. Pour sa part, l’Arizona a terminé deuxième de l’Ouest et a obtenu une place de meilleurs deuxièmes.