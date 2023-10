Le CF Montréal a tout à perdre

Les trois derniers matchs de la saison du CF Montréal détermineront s’il mérite de participer au calendrier éliminatoire et l’entraîneur-chef Hernan Losada préfère y croire.

Le Bleu-Blanc-Noir semble rattrapé par sa fin de campagne pénible, mais il est toujours en bonne position. Au neuvième rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS), le dernier donnant accès aux éliminatoires, le CF doit créer de la distance avec ses poursuivants.

«Nous sommes en voie de faire les éliminatoires. Je ne sais pas combien de personnes y croyaient, surtout en raison de notre mauvais début de saison, a lancé Losada, lundi, en point de presse. Nous sommes en très bonne posture, avec deux matchs à domicile à venir.»

«Je choisis de voir le verre à moitié plein, a poursuivi l’instructeur argentin. Il y a beaucoup de positif et la saison n’est pas encore terminée. La cerise sur le sundae serait d’aller en éliminatoires.»

Le CF Montréal n’a pas gagné à ses six dernières rencontres. Or, rien n’est perdu, mais les joueurs ont certainement quelque chose à prouver après avoir perdu les deux plus récentes rencontres par le pointage combiné de 7 à 1.

«Je crois que notre groupe est fort en raison de son unité, a indiqué le défenseur George Campbell. Il n’y a personne qui n’a pas envie d’être là. Nous avons toujours confiance envers nous et les autres. Je ne crois pas que ces matchs nous affecteront beaucoup. Nous sommes un groupe confiant.»

Un champion d’abord

Mercredi soir, Montréal amorcera ce dernier sprint en recevant au stade Saputo le Dynamo de Houston. L’équipe texane vient de remporter la Coupe des États-Unis devant l’Inter Miami CF privé de Lionel Messi.

En MLS, le Dynamo pointe au cinquième rang de l’Ouest. C’est un club bien préparé qui s’amènera, également avec l’objectif d’assurer sa place pour l’après-saison.

«Nous voulons un résultat positif. C’est tout ce qui compte. C’est un match que nous avons besoin de gagner, où nous avons besoin de trois points, a admis Losada. Nous voulons aussi donner un bon spectacle à tous les partisans qui ont été derrière nous pendant toute la saison, du début à la fin.»

Pour l’état-major, la campagne 2023 n’a rien d’un échec, même si les résultats des dernières semaines ont refroidi les amateurs. Le CF Montréal a notamment établi un record de jeux blancs et a gagné neuf fois à la maison. Contre Houston, il faudra s’en souvenir.

L’équipe québécoise affrontera aussi les Timbers de Portland (7 octobre) et le Crew de Columbus (21 octobre).