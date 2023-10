Golden Knights: Logan Thompson doit dépasser Adin Hill

Les gardiens de but des Golden Knights de Vegas ont joué un rôle déterminant la saison dernière pour mener l’équipe à la coupe Stanley. Numéro 1 en début d’année, Logan Thompson aura la lourde tâche de repasser devant Adin Hill.

Les blessures ont mis un terme à la campagne 2022-2023 de l’Albertain, mais tous ses remplaçants ont bien fait. Laurent Brossoit, Jonathan Quick et surtout Hill ont haussé leur jeu d’un cran. Le dernier a été le héros des Knights en séries.

Brossoit et Quick sont partis, et la séparation du travail entre Thompson et Hill sera intéressante à suivre. Le cerbère de 26 ans veut jouer le plus possible afin de prouver qu’il est le roi de la montagne chez les Knights.

«Je crois qu’avant de me blesser, je jouais mon meilleur hockey. Je veux retrouver ce niveau et cette confiance qui me permet de tout arrêter. C’est ce que je dois retrouver», a expliqué Thompson lundi au quotidien «Las Vegas Review-Journal».

Les pépins physiques semblent finalement derrière lui, mais c’est l’aspect mental qui sera à travailler. L’an dernier, il a maintenu un dossier de 21-13-3, un taux d’efficacité de ,915 et une moyenne de buts alloués de 2,65.

«Tu peux bien te sentir, mais tu dois aussi retrouver ta confiance. C’est en quelque sorte la plus grande difficulté que j’ai eue, de retrouver cette hardiesse», a lancé Thompson.

«La confiance, c’est important à ma position. De la retrouver entièrement durant la phase présaison pour me sentir à 100 % avant la saison régulière serait incroyable.»

En raison de son salaire de 766 666 $ pour les deux prochaines années, le natif de Calgary ne représente pas un grand risque pour les Knights. Thompson, lui, a l’habitude de faire taire ses détracteurs.

