CH: Juraj Slafkovsky à Laval, que dit l’histoire ?

Est-ce que les Canadiens de Montréal doivent retourner ou pas Juraj Slafkovsky dans la Ligue américaine pour l’aider dans son développement?

La question que je me suis posée est différente.

Est-ce que c’est déjà arrivé de voir un premier choix au total, comme Slafkovsky, jouer en premier dans la LNH et être ensuite retourné ultérieurement dans la Ligue américaine?

La réponse est oui, mais pas très souvent.

Laissez-moi vous expliquer ma recherche. J’ai pris les 42 derniers premiers choix de la LNH de 1980 (Doug Wickenheiser) à 2021 (Owen Power) . J’ai exclu les deux derniers soit Slafkovsky (2022) et Connor Bedard (2023).

Le résultat de ma recherche (cela m’a pris un certain temps) me permet d’identifier seulement cinq anciens premiers choix au total qui ont joué en premier dans la LNH pour être ensuite cédé, plus tard, dans les mineures.

Il y a Marc-André Fleury (1er choix en 2003). Son cas est particulier. Il avait fait le saut avec les Penguins à 18 ans puis a été retourné la même année dans la LHJMQ. L’année suivante, il a joué dans la Ligue américaine par défaut puisque la saison dans la LNH avait été annulée en raison d’un lock-out. Cependant, la saison suivante, Fleury avait amorcé la campagne avec les Penguins, mais avait été cédé dans la Ligue américaine pour 12 parties avant de finir la saison dans la LNH.

Il y a aussi Alexandre Daigle (1er choix en 1993). À sa septième année professionnelle, Daigle s’était retrouvé avec le Wolf Pack de Hartford lors de la saison 1999-00. Daigle avait aussi joué dans ce circuit en 2002-03 et 2005-06.

Joe Murphy (1er choix en 1986) fait partie de ce groupe. Ce dernier avait amorcé sa saison recrue avec les Red Wings en disputant cinq matchs, mais il avait rapidement été retourné à Adirondack où il avait complété la saison en jouant 71 parties. Il y était aussi allé en 1987-88 et 1988-89.

Un autre que ma recherche m’a permis de trouver, c’est Brian Lawton (1er choix en 1983). Il avait joué à 18 ans avec les North Stars, mais la saison suivante, il s’était retrouvé dans la Ligue américaine pour 42 matchs.

Et finalement, il y a Doug Wickenheiser (1er choix en 1980). Après avoir été le premier choix des Canadiens, Wickenheiser avait été cédé dans les rangs mineurs à sa neuvième année dans les rangs professionnels.

En résumé, depuis 1980, Marc-André Fleury, Alexandre Daigle, Joe Murphy, Brian Lawton et Doug Wickenheiser ont joué en premier dans la LNH et se sont retrouvés plus tard dans la Ligue américaine.

Des précisions

Il y a des premiers choix qui ont joué dans la Ligue américaine, mais dans un contexte différent. Ces joueurs ne répondent pas aux critères dans lesquels Slafkovsky pourrait se retrouver.

Rick Dipietro (1er choix en 2000) avait amorcé sa saison recrue chez les pros dans la Ligue américaine avant d’être rappelé au mois de janvier par les Islanders.

Taylor Hall (1er choix 2010) et Ryan Nugent-Hopkins (1er choix 2011) avaient joué dans la Ligue américaine en 2012-13 par défaut. C’est qu’il y a avait un lock-out dans la LNH.

Il y a aussi les cas d’Erik Johnson (1er choix en 2006), Patrik Stefan (1er choix en 1999), Roman Hamrlik (1er choix en 1992) et Owen Nolan (1er choix en 1990). Ceux-ci ont joué entre un et six matchs dans les mineures, mais pour des raisons de remise en forme.

Tous les autres n’ont jamais joué dans la Ligue américaine : Owen Power (2021), Alexis Lafrenière (2020), Jack Hughes (2019), Rasmus Dahlin (2018), Nico Hischier (2017), Auston Matthews (2016), Connor McDavid (2015), Aaron Ekblad (2014), Nathan MacKinnon (2013), Nail Yakupov (2012), John Tavares (2009), Steven Stamkos (2008), Patrick Kane (2007), Sidney Crosby (2005), Alexander Ovechkin (2004), Rick Nash (2002), Ilya Kovalchuk (2001), Vincent Lecavalier (1998), Joe Thornton (1997), Chris Phillips (1996), Bryan Berard (1995), Ed Jovanovsky (1994), Eric Lindros (1991), Mats Sundin (1989), Mike Modano (1988), Pierre Turgeon (1987), Wendel Clarke (1985), Mario Lemieux (1984), Gord Kluzak (1982) et Dale Hawerchuk (1981).

Il n’y a aucune règle et aucune loi qui stipule que les Canadiens n’ont pas le droit de céder Slafkovsky à Laval. Cependant, les 42 dernières années démontrent que les premiers choix, dans une très forte majorité, jouent dans la Ligue nationale.