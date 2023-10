Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 3 octobre qui valent le détour.

Baseball : Blue Jays de Toronto c. Twins du Minnesota

Crédit photo : Getty Images via AFP

Il s’agira du premier match de cette série éliminatoire disputée au format deux de trois entre les Jays et les Twins. L’équipe du Minnesota a dans ses rangs le Québécois Édouard Julien, qui voudra certainement se démarquer contre la seule équipe canadienne du baseball majeur. Kevin Gausman (12-9) sera le lanceur partant des Blue Jays (89-73) pour cette rencontre, alors que les Twins (87-75) enverront Pablo Lopez (11-8) sur le monticule. Le Minnesota espère gagner un match éliminatoire pour la première fois depuis 2004, après 18 défaites consécutives. Au Target Field, ils pourraient finalement y arriver.

Prédiction : Victoire des Twins du Minnesota – 1,86

Tennis : Alexander Zverev c. Daniil Medvedev

Crédit photo : AFP

Au tournoi de Pékin, les amateurs auront droit à un duel de titans entre l’Allemand Alexander Zverev et le Russe Daniil Medvedev. Les deux hommes ont rendez-vous en demi-finale et sont respectivement les huitième et deuxième têtes de série de l’événement chinois. Il s’agira du 17e match opposant ces joueurs sur le circuit de l’ATP. Medvedev a obtenu le meilleur à neuf reprises, mais a perdu son dernier match contre Zverev. À Cincinnati en août, l’athlète de 26 ans avait signé un gain de 6-4, 5-7 et 6-4. D’ailleurs, trois des quatre dernières rencontres entre les deux joueurs se sont soldées en trois manches.

Prédiction : Victoire d’Alexander Zverev en trois manches – 6,00

Soccer : Burnley FC c. Luton Town

Crédit photo : AFP

Cette rencontre opposera deux des pires équipes de la Premier League cette saison. Burnley (19e) a commencé l’année avec un calendrier très corsé, affrontant des puissances comme Manchester City, Tottenham et Aston Villa. Les « Clarets » n’ont pas gagné en six matchs. Luton Town (17e) s’est finalement relancé avec une victoire de 2 à 1 sur Everton, samedi dernier. Il s’agissait du premier triomphe du petit club du Bedfordshire dans la meilleure division du soccer anglais. Le deuxième pourrait suivre très rapidement, à la maison, au Kenilworth Road.

Prédiction : Victoire de Luton Town – 2,80