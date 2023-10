NFL: Zach Wilson inspiré par Taylor Swift?

Zach Wilson à été inspiré...mais par qui ?

Comment ça se fait que je n’ai jamais écouté du Taylor Swift, jamais téléchargé une de ses chansons, ou écouté volontairement une de ses chansons, un de ses albums, et comment ça se fait que j’ai découvert que je connaissais pratiquement toutes ses chansons ?

J’ai été exploré sur Spotify sa discographie samedi...

À mon immense étonnement, je connais pratiquement toutes ces chansons.

Je cliquais sur suivant...je connaissais

Suivant...je connaissais

Suivant...déjà entendu

Quelle est cette sorcellerie ?

Comment fait-elle pour qu’on la connaisse tous, sans pourtant le savoir ?!

C’est un désastre.

Sus-je un Swiftie ?

Je suis abasourdi.

Le match du week-end n’a pas déçu, les Bears et les Broncos ont donné un merveilleux spectacle. Matt Eberflus ne veut plus coacher, il veut retourner à Poudlard. Il devrait d’ailleurs déjà commencé à faire sa valise, le train sur la plateforme 9 et 3/4 va bientôt partir...

En parlant de coachs qui tentent de perdre, deux de mes préférés, Josh McDaniels et Brandon Staley nous en ont donné à cœur joie. Brandon aura tout essayé, mais Josh est le maître. Il est couronné meilleur coach de la NFL pour perdre. Félicitations...

Jaylen Waddle, Tyreek Hill et Tua un par-dessus l’autre, ne sont même pas aussi grand que Josh Allen. Les "bullies" de Buffalo ont passé un message au restant de la NFL. Pas qui veut, pourra aller battre les Bills cette année.

Joey B et les Bengals ne sont pas l’ombre d’eux-mêmes. Il semble encore blessé...je ne m’en fais pas encore pour eux. Leur division laisse encore à désirer.

La NFL continue de surprendre.

Certaines équipes commencent à se positionner.

Les prochaines semaines seront cruciales.

Prions pour que Britanny Mahomes et Taylor Swift ne deviennent pas amies...

Ce sera la fin de l’humanité.