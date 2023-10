NFL : Les Giants encore une fois humiliés

Les partisans des Giants de New York commenceront à trouver le temps long cette saison, leurs favoris étant presque réduits au silence par les Seahawks de Seattle dans un revers de 24 à 3, mardi soir, au MetLife Stadium.

Le quart-arrière de la formation locale Daniel Jones a semblé seul au monde de son côté. Non seulement a-t-il été victime de 10 sacs, il a dû prendre les choses en main au sol avec 10 courses. Sans cible favorite, il n’a pas été en mesure de gagner du terrain pour se placer en position de marquer des points.

En plaquant aussi Parris Campbell dans la pochette, les Seahawks ont effectué 11 sacs du quart, ce qui est le plus haut total depuis l’enfer que Ravens de Baltimore ont fait subir aux Titans du Tennessee dans une victoire de 21 à 0, le 14 octobre 2018.

Jones a également lancé deux interceptions, dont une à Devin Witherspoon qui s’est transformée en touché. Le joueur recrue a pris ses jambes à son coup, ramenant le ballon sur 97 verges.

De son côté, Geno Smith a été plutôt discret. Il a lancé une passe dans la zone des buts à DK Metcalf, mais Seattle a davantage fait confiance à son porteur de ballon Kenneth Walker III. Celui-ci a effectué 17 courses et a franchi la zone payante une fois.

Les Seahawks (3-1) ont perdu les services du maraudeur Jamal Adams dès le premier quart. Celui-ci a subi une commotion cérébrale à son premier match en un an et demi, ayant été frappé à la tête par le genou de Jones. Adams a été retiré de la rencontre, non sans avoir enguirlandé le médecin qui est venu s’assurer de son état de santé.

Les Giants (1-3) présentent le pire bilan offensif de la NFL jusqu’à maintenant, avec 46 petits points inscrits en quatre rencontres, dont trois en deux matchs à domicile. Les Cowboys de Dallas les avaient vaincus 40 à 0 au MetLife Stadium en ouverture de calendrier régulier.