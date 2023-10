Les Canucks ont-ils trouvé le partenaire de Quinn Hughes?

Les amateurs des Canucks de Vancouver veulent savoir une chose en ce moment : le nom du partenaire de Quinn Hughes à la ligue bleue en 2023-2024.

Le personnel d’entraîneurs du club de la Colombie-Britannique tente de répondre à cette question en y allant de plusieurs expériences pendant les matchs préparatoires.

Samedi, dans un gain de 5 à 2 sur les Oilers d’Edmonton, c’est le jeune Cole McWard qui évoluait avec le capitaine des Canucks. L’arrière droitier a été embauché comme joueur autonome en avril, après avoir complété son parcours universitaire avec les Buckeyes d’Ohio State. Il a disputé cinq parties avec le club de Vancouver en 2022-2023 et tente présentement de faire sa place dans la Ligue nationale du hockey (LNH).

«Honnêtement, c’est la meilleure opportunité que je pouvais obtenir», a indiqué McWard, à propos de son match en compagnie de Hughes.

«C’est un joueur d’élite et il m’aide énormément, a poursuivi celui dont les paroles ont été rapportées par le réseau Sportsnet. C’est assez facile de jouer avec lui. C’est aussi un excellent leader à l’extérieur de la patinoire. Il prend soin de moi et il m’aide. Ça me permet d’avoir la chance de bien paraître.»

De préférence un droitier

Parmi les autres options chez les Canucks, le défenseur Filip Hronek a été évoqué. Celui-ci lance de la droite et il est considéré par plusieurs comme le deuxième meilleur défenseur du club. Le Tchèque de 25 ans semble toutefois avoir développé une chimie avec Ian Cole sur la deuxième paire.

Carson Soucy pourrait aussi constituer une option pour Hughes, mais il est gaucher. Il semble que l’entraîneur-chef Rick Tocchet ait un penchant pour les droitiers. Il a d’ailleurs eu de très bons mots à l’endroit de McWard après l’affrontement contre les Oilers.

«Il nous donne une option supplémentaire, a indiqué Tocchet. Il est jeune, mais il n’a pas 19 ans. Il est mature. Je ne sais pas encore s’il va percer notre formation, mais il y a des gars qui ont fait le saut dans la Ligue nationale et y ont connu du succès à 22 ans après avoir complété leur parcours universitaire. Il peut devenir l’un de ces gars-là. C’est bien qu’il puisse envoyer la rondelle à "Hughsie" sur son bon côté.»

Il reste encore deux matchs au calendrier préparatoire des Canucks, dont un duel contre le Kraken de Seattle mercredi soir. Il sera intéressant de voir si McWard obtiendra une deuxième audition aux côtés de Hughes.

