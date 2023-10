Le scénario rêvé pour Mailloux et/ou Norlinder?

Lundi matin, Martin St-Louis a bien résumé le point commun entre Logan Mailloux et Mattias Norlinder: «ce sont des joueurs différents qui ont différents atouts, mais ils peuvent gérer un avantage numérique».

Cette réponse, l'entraîneur me l'a donnée lorsque je lui ai demandé si on pouvait tracer un lien entre le fait que les deux jeunes hommes aient survécu aux nombreuses coupures de la fin de semaine et leur capacité à bien faire, avec l'avantage d'un homme.

Pour être franc, la question me brûlait les lèvres.

L'an dernier, le CH a pris le 29e rang de toute la LNH au chapitre du jeu à cinq contre quatre. Et jusqu'ici, dans ce camp, ce n'est guère plus encourageant. Ajoutons aussi qu'à part Alex Newhook, les joueurs pressentis pour évoluer cette année sur l'attaque massive sont les mêmes que l'an dernier.

À moins que Mailloux et/ou Norlinder ne parviennent à brouiller les cartes. Et c'est la raison pour laquelle je trouve la réponse de St-Louis si intéressante. Et si la fameuse chaise à prendre, en bout de ligne, était celle à la ligne bleue sur l'avantage numérique?

Que pense Logan Mailloux de tout ça? Martin St-Louis a-t-il toujours confiance en Alex Burrows?

En vidéo principale, je vous décortique le tout et je vous explique le plan du CH, à court terme, concernant l'avantage numérique.

