La confiance est fortement en hausse chez les Red Wings

Les Red Wings de Detroit savent qu’ils auront fort à faire pour se démarquer au sein de la section Atlantique de la Ligue nationale de hockey (LNH) et si le camp d’entraînement constitue un présage de 2023-2024, les succès seront nombreux pour l’équipe du Québécois David Perron.

D’ailleurs, la formation de l’instructeur-chef Derek Lalonde a livré une performance solide face à Connor Bedard et aux Blackhawks de Chicago, dimanche. En signant une victoire de 5 à 0 devant ses partisans, elle a montré que la préparation se déroule rapidement. Et parmi les joueurs en belle forme, il y a Perron et Michael Rasmussen qui vivent de bons moments. Évoluant ensemble ces jours-ci, ils ont fait la vie dure à la bande de Bedard : leur trio complété par JT Compher a récolté huit points. La semaine passée, Rasmussen avait inscrit le filet décisif dans un triomphe de 4 à 3 aux dépens des Penguins de Pittsburgh.

Bref, si Lalonde décide de garder ce trio intact d’ici le début du calendrier régulier, Perron comptera sur des alliés qui devraient l’aider à amasser sa part de points.

«Compher est un joueur vraiment intelligent et Ras peut compléter n’importe qui, a évalué le pilote selon des propos diffusés sur le site detroithockeynow.com. Je crois que les deux peuvent s’avérer un bon complément pour tout le monde à cause de leur jeu responsable, la fierté qu’ils en tirent et leur manière de jouer. Je ne suis pas surpris.»

Même si la composition des lignes pourrait changer, les Wings pourraient être en voiture avec la combinaison Rasmussen-Compher-Perron comme deuxième trio, derrière celui de Dylan Larkin, d’Alex DeBrincat et de Lucas Raymond. La présence potentielle d’Andrew Copp au centre de la troisième ligne témoignerait certes d’une profondeur substantielle à l’attaque.

«Les trios sont pas mal modifiés au camp. C’est ainsi que ça se passe habituellement. Il y a beaucoup de gars avec qui j’aime évoluer. Là, je pense que nous avons pu connecter sur certains beaux jeux. Nous nous parlions énormément sur la patinoire et nous savions où chacun se trouvait.»

Veleno a des points à gagner

Dans le club de l’ancien défenseur du Canadien Jeff Petry, le Montréalais Joseph Veleno tente de se faire une plus grande place. S’il fera partie des joueurs de soutien en offensive, il se démène pour susciter davantage l’intérêt de ses supérieurs, espérant obtenir plus de temps d’utilisation. Ayant récolté neuf buts et 11 mentions d’aide pour 20 points en 81 rencontres durant la dernière campagne, il semble avoir satisfait Lalonde jusqu’ici.

«Joe a un bon camp, il a ajouté du rythme à son jeu. J’aime aussi sa performance dans les deux sens de la patinoire. Quand il s’implique et s’engage, il est un joueur efficace et il l’a été depuis le début», a analysé l’entraîneur.

Les Wings ont encore quatre parties hors-concours à disputer, incluant celle de mardi à Chicago.

