Joshua Roy y a cru jusqu'à la toute fin

Joshua Roy est certainement l’un des plus beaux espoirs du Canadien à l’attaque et, même s’il commencera la saison avec le Rocket de Laval, il a cru avoir une chance de percer l’alignement à Montréal.

« L’objectif final, c’était de faire l’équipe, de brouiller les cartes, de laisser une belle impression et de tout donner, je suis content. J’y ai cru », a admis le Beauceron, qui était toutefois lucide, lui qui a récolté un but en deux matchs préparatoires.

« Tu y crois, mais en même temps tu regardes l’alignement et il y a beaucoup de contrats et les gars sont excellents. »

Il se concentre maintenant sur sa saison dans la Ligue américaine avec le camp d’entraînement du Rocket qui s’amorçait lundi. Et l'entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, croit que son nouveau protégé va bien négocier la transition entre le hockey junior et le hockey professionnel.

« C’est un joueur qui est très intelligent, il n’est pas juste offensif, il a un bon bâton et il se replie bien défensivement. Il pense avant d’agir sur la glace, il lit très bien le jeu et je pense que son adaptation devrait bien aller. »

Bons commentaires

Avant d’emprunter l’autoroute 15 jusque sur l’île Jésus, Roy a eu une rencontre avec Martin St-Louis, Kent Hughes et Jeff Gorton dont il est ressorti satisfait.

« Ils étaient super contents de moi, ils ont vu la même chose que beaucoup de gens. Ils ont remarqué que mon jeu avait beaucoup changé entre l’année passée et cette année.

« Défensivement, je suis vraiment meilleur, je suis capable de jouer des deux côtés de la patinoire, je me suis aussi amélioré en désavantage numérique et je pense que ça fait de moi un joueur plus complet. »

Auteur de 119 et 99 points à ses deux dernières saisons avec le Phœnix de Sherbrooke, le choix de cinquième ronde en 2021 veut donc démontrer qu’il n’est pas un joueur unidimensionnel. Notons au passage que son différentiel est passé de +43 lors de sa saison de 119 points à +69 lors de celle de 99 points, une belle progression.

Roy a aussi pris les moyens pour se mettre dans de bonnes dispositions cet automne.

« Après le camp de développement, je suis resté à Brossard avec les boys. Ça m’a vraiment aidé, je suis arrivé au camp et j’étais déjà à l’aise dans les installations et avec le personnel, je me sentais comme chez moi. »

Crédit photo : Thierry Laforce / Agence QMI

Trudeau veut progresser

Le défenseur William Trudeau va pour sa part amorcer une seconde saison avec le Rocket. Il est lui aussi ressorti satisfait de son passage au camp d’entraînement du Canadien, où il a amassé une passe en deux rencontres.

« J’ai rencontré Martin, Jeff et Kent. Ils m’ont dit que j’avais super bien fait ça, qu’ils étaient super contents de mon camp et ils m’ont pointé une couple de choses qu’ils voulaient que je travaille », a expliqué le défenseur originaire de Varennes.

« Je suis quand même un défenseur agressif, ça fait partie de mon identité, mais quand tu es rendu dans la Ligue nationale, il faut limiter les risques et évaluer le risque en regard de la récompense. »

Trudeau pourrait bien être l'un des premiers défenseurs rappelés s'il y a des blessures à Montréal, et il le sait.

« Je pense que j’ai laissé une belle image à l’organisation sur ce que je peux apporter. Je sais que des fois, il faut que je me calme un peu, mais je vais travailler pour être un des premiers rappelés. »

