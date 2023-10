Ilya Kovalchuk veut encore jouer

À 40 ans, l’attaquant Ilya Kovalchuk aimerait renouer avec le hockey professionnel.

Celui qui n’a pas joué depuis la saison 2020-2021 sait exactement où il veut jouer, soit le HK Spartak de Moscou dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

«Je n’ai pas officiellement mis fin à ma carrière, a déclaré Kovalchuk dans un communiqué relayé par le sport24.ru. Je ne suis pas du genre à vouloir disputer un dernier match. J’aimerais rejouer et aider une équipe à gagner. Je vais d’abord communiquer avec l’entraîneur-chef du Spartak, Alexei Zhamnov, afin de savoir s’il a de l’intérêt. Une décision concernant un contrat devrait être prise d’ici deux semaines.»

Kovalchuk a porté les couleurs du Spartak en 1999-2000, avant de devenir le premier choix du repêchage de 2001 dans la Ligue nationale de hockey. Le Russe a été choisi par les Thrashers d’Atlanta, une formation avec laquelle il a évolué pendant près de huit saisons.

L’ailier gauche a ensuite porté les couleurs des Devils du New Jersey, avant de partir pour la KHL pour un séjour de cinq ans avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Il est ensuite revenu dans la LNH et a joué pour les Kings de Los Angeles, le Canadien de Montréal et les Capitals de Washington.

Le dernier tour de piste de Kovalchuk dans le hockey professionnel a eu lieu avec l’Avangard d’Omsk. Il a d’ailleurs remporté le championnat des séries de la KHL avec ce club en 2021.

