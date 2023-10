Même si le visage du Rocket de Laval a considérablement changé, Jean-François Houle ne changera rien à sa façon de diriger.

C'est du moins ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«C'est certain qu'on va prôner le développement, mais comme j'ai toujours dit, il faut développer dans un environnement gagnant. Les jeunes joueurs ont du talent et ils seront bien entourés par des vétérans qui vont les aider. On a un bon mixte de vétérans et de jeunes. Nous allons être en mesure de compétitionner.»

L'entraîneur-chef du Rocket de Laval avait d'ailleurs de bons mots pour Joshua Roy et William Trudeau.

«Ce sont deux bons jeunes qui se sont bien démarqués pendant le camp d'entraînement. Ils sont capables de prendre encore une autre coche. La saison est longue. Il va y avoir des blessés, il va peut-être y avoir des échanges. Beaucoup de choses peuvent arriver dans une année. Il s'agit juste de se préparer pour le prochain rappel.»

Houle ne s'est pas montré autant élogieux en parlant de Filip Mesar.

«On va voir ce qu'il peut faire pendant le camp d'entraînement. J'ai aimé son dernier match avec les Canadiens. J'en voulais peut-être un peu plus pendant le camp des recrues. Plus le camp avance, plus je vois que Mesar s'adapte un peu mieux. Il est plus confortable. S'il est capable de prouver qu'il peut rester, on va le garder.»

L'ancien pilote de l'Armada serait d'ailleurs très content d'avoir la chance de travailler avec Logan Mailloux, si les Canadiens prenaient la décision de le retrancher.

«On va voir quelle sera la décision des Canadiens. S'il est ici, ce sera un élément important pour nous. J'ai bien aimé les matchs préparatoires de Logan Mailloux. J'ai vu qu'il a un haut potentiel. Il est capable de bien bouger la rondelle et il est capable d'être physique.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.