Vincent Desharnais imite Georges Laraque

Après des séries éliminatoires exténuantes, le défenseur des Oilers d’Edmonton Vincent Desharnais a fait appel à des moyens pour le moins particuliers afin de mieux gérer la pression : le yoga et la psychologie sportive.

Le Québécois a donc suivi les traces d’un ancien Oiler bien connu ici, Georges Laraque, qui s’était tourné vers le yoga au cours de sa carrière. À quelques reprises au printemps dernier, cette pression a semblé affecter Desharnais, diminuant du même coup ses performances.

«Je me concentrais beaucoup sur la pression et non pas à éprouver du plaisir, même si nous étions en séries. On peut avoir du plaisir même si la situation est plus sérieuse», a mentionné le défenseur dans un entretien avec le réseau Sportsnet.

Desharnais est d’avis que ses démarches lui permettront d’être plus constant cette saison.

«C’est correct d’avoir un mauvais match. Cela arrive à tout le monde. Mais tu veux mettre ça derrière toi pour bien jouer pendant plusieurs rencontres d’affilée», a ajouté le Lavallois.

Prouver sa valeur

Certains défenseurs des Oilers obtiennent beaucoup d’attention de la part des observateurs. Avec les Philip Broberg, Darnell Nurse, Evan Bouchard et Mattias Ekholm, nombreux croient que Desharnais commencera la saison comme septième arrière.

«C’est toujours la même histoire, a dit le défenseur en riant. «Partout où j’ai joué, j’ai commencé comme septième ou huitième défenseur. Au collège, j’étais neuvième lorsque je suis arrivé.»

Ce ne sera donc rien de nouveau pour lui cette année. Il a été rappelé au cours de la saison 2022-2023 et n’a plus joué dans la Ligue américaine par la suite.

«Dans mon cas, j’ai toujours eu la même mentalité : sois patient, travaille fort et l’occasion viendra, a-t-il indiqué. Partout où j’ai joué, j’ai monté les échelons et terminé sur la première paire défensive.»

«Cela m’a pris un peu de temps pour prouver que je ne suis pas juste grand, je peux également jouer au hockey ».

Un nouveau système de jeu avantageux

Même s’il n’a joué que 36 parties de saison régulière en carrière dans la Ligue nationale, toutes en 2022-2023, l’athlète de 27 ans pourrait profiter d’un changement dans le système de jeu des Oilers. Bien armée à l’avant avec Connor McDavid et Leon Draisaitl, l’équipe albertaine déploiera dorénavant une couverture de zone en défensive dans le but de réduire le nombre de buts accordés.

À 6 pi et 6 po, Desharnais pourrait bénéficier de ce changement de stratégie. «Ce n’est pas sexy, a-t-il affirmé à propos de son style de jeu. Mais ça fait le travail. Je sais que je ne marquerai pas 30 buts. Mon travail, c’est d’être constant quotidiennement. Ils s’attendent à cela de moi et c’est ce que je ferai.»

Desharnais s’était fait un nom au Québec en février lorsqu’il s’est battu avec le défenseur du Canadien de Montréal, Arber Xhekaj. Ce dernier s’est blessé à l’épaule pendant le combat et a dû se faire opérer, mettant un terme à sa saison.

En quatre matchs préparatoires jusqu’à maintenant, le défenseur a passé en moyenne 17 min 32 s sur la patinoire. Il a totalisé cinq mises en échec et a écopé de 14 minutes de punition.

