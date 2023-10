Cinq choses à surveiller ce soir dans le match contre les Leafs

Le Canadien et les Maple Leafs croiseront le fer pour une troisième fois en quatre soirs. Cette fois, à Toronto.

Mike Matheson ne sera pas du voyage, mais il était de retour à l’entraînement. Le défenseur a raté quelques jours du camp en raison d’une blessure au bas du corps. À l’origine, il devait affronter les Sénateurs, mercredi dernier, mais son nom a été retiré de la formation au dernier moment, par mesure préventive.

Christian Dvorak était de retour avec ses coéquipiers, mais il portait un chandail gris le soustrayant à tout contact. De leur côté, Alex Newhook, Joel Armia et Gustav Lindström n’ont pas sauté sur la glace du Complexe sportif de Brossard. Le Canadien a indiqué que les trois joueurs seraient évalués quotidiennement pour des blessures au haut du corps.

Voici les cinq choses à surveiller pour le match de ce soir.

1. Deux matchs pour les essais

Maintenant qu’il ne reste plus qu’une trentaine de joueurs au camp, le temps des auditions est pratiquement terminé. Martin St-Louis a maintenant deux matchs pour peaufiner son système de jeu et tester certaines combinaisons en vue du début de la saison.

Martin St-Louis : « Dans les prochains huit à neuf jours, on va travailler à resserrer les choses un peu pour se préparer pour le premier match. Malgré tout, il y aura encore des trucs à travailler quand la saison va commencer. »

2. Au tour de Josh Anderson

Cole Caufield et Nick Suzuki verront un autre ailier droit tenter de faire ses preuves à leur côté. Après Emil Heineman, Tanner Pearson, Alex Newhook et Sean Monahan, ce sera au tour de Josh Anderson.

Martin St-Louis : « J’ai besoin de Mony (Sean Monahan) au centre, Newhook ne joue pas. Donc, je dois jongler un peu. »

3. L’artillerie lourde pour les Leafs

Les Maple leafs se sont présentés à Montréal avec des formations des ligues mineures. Ils ont gardé les gros canons pour l’affrontement de ce soir. Le Canadien aura fort à faire contre les Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares et Morgan Rielly.

Martin St-Louis : « Ce soir, les Leafs auront leurs joueurs clés dans la formation. J’ai hâte de voir comment notre groupe répondra à cinq contre cinq. »

David Savard : «Nous aussi, on sera près de notre formation. Ce serait plaisant d’aller chercher une victoire à Toronto, mais ça reste un match préparatoire. On doit rester dans la préparation pour la semaine prochaine. »

4. Des unités spéciales à roder

Parmi les aspects à travailler, il y a évidemment les unités spéciales. On peut assurément mettre les défaillances de l’équipe à ce niveau à la présence de plusieurs jeunes joueurs. Néanmoins, avec deux buts en 20 occasions (10%) sur l’attaque massive et cinq accordés en 18 présences du désavantage numérique (72,2%), il y a du travail à faire.

Martin St-Louis : « On veut être prévisible pour nous, mais imprévisible pour l’adversaire. On travaille là-dessus. Il y a des attaques massives où on est super et d’autres où on n’est pas là du tout. Mais quand tu essaies de nouvelles choses, c’est difficile d’avoir de la constance. On est patient.»

5. L’évaluation se poursuit pour Mailloux et Norlinder

Logan Mailloux et Mattias Norlinder sont deux des rares jeunes toujours présents au camp du Canadien. Les deux défenseurs auront une autre occasion de se faire valoir ce soir. Selon les formations déployées à l’entraînement matinal, ils occuperont la pointe sur chacune des vagues de l’attaque massive.

Martin St-Louis : « Norlinder connaît un meilleur camp cette année que l’an dernier. Mailloux et lui sont différents, mais ils sont tous les deux capables de gérer une supériorité numérique. »

Logan Mailloux : « Il reste seulement 10 défenseurs. Je sens que j’ai progressé depuis le début du camp, mais ça doit se poursuivre. Ce sera amusant ce soir de jouer contre les vedettes des Leafs. Ce sera un beau test. »

David Savard : «Ce sont deux jeunes qui sont à la porte (de la LNH). Ce sera des décisions difficiles pour la direction. Ils ont bien joué depuis le début du camp. C’est à eux de faire un trou et de pousser pour faire leur place. »

Formation face aux Maple Leafs :

Cole Caufield - Nick Suzuki - Josh Anderson

Rafaël Harvey-Pinard - Kirby Dach - Juraj Slafkovsky

Tanner Pearson - Sean Monahan - Brendan Gallagher

Emil Heineman - Jake Evans - Jesse Ylönen

Matias Norlinder - David Savard

Arber Xhekaj - Johnathan Kovacevic

Jordan Harris - Logan Mailloux

Jake Allen

Cayden Primeau

Du côté des Leafs :

Tyler Bertuzzi - Auston Matthews - Mitch Marner

Max Domi - William Nylander - Nicholas Robertson

Matthew Knies - John Tavares - Sam Lafferty

Noah Gregor - David Kampf - Ryan Reaves

Morgan Rielly - T.J. Brodie

Jake McCabe - Timothy Liljegren

SImon Benoit - Mikko Kokkonen

Ilya Samsonov

Keith Petruzzelli