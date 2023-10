CF Montréal : Plusieurs raisons de s’inquiéter

Les chances de voir le CF Montréal participer aux éliminatoires de la Major League Soccer (MLS) s’amenuisent de plus en plus, mais rien n’est encore fait. L’équipe lutte pour sa survie et les astres ne semblent plus alignés.

Les hommes d’Hernan Losada peuvent déjà mettre une croix sur l’une des sept premières places dans l’Association de l’Est, puisque Nashville (45 points et quatre matchs à jouer) est hors de portée au septième rang. Au neuvième échelon avec 37 points, le CF Montréal défend la deuxième place donnant accès à un match de barrage.

Sauf que les raisons de s’inquiéter sont nombreuses :

Une séquence difficile

Cela fait plus d’un mois que Montréal n’a pas gagné, soit depuis son triomphe à domicile devant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre (1 à 0), le 26 août. Sur les terrains adverses, ce fut encore pire, la défense accordant sept buts lors des rencontres à Atlanta et Orlando, le 23 et le 30 septembre.

Bien qu’elles soient au Stade Saputo, les deux prochaines parties ne seront pas faciles. Le Dynamo de Houston, récent vainqueur de la Coupe des États-Unis et cinquième dans l’Ouest, et les Timbers de Portland, septième dans la même association, ne feront pas de cadeaux aux favoris locaux.

Le dernier match, s’il est décisif, pourrait s’avérer crève-cœur. Le Crew de Columbus mené par l’ancien entraîneur de Montréal Wilfried Nancy accueillera le CF, le 21 octobre. La pause internationale de deux semaines avant ce duel devrait faire du bien, toutefois.

Une attaque anémique

Durant cette série de huit matchs peu concluants, le Bleu-Blanc-Noir a été blanchi trois fois et n’a inscrit que quatre buts. Seul le Toronto FC (26) et les Rapids du Colorado (24) ont moins secoué les cordages que le CF Montréal (30) cette saison.

Outre quelques réussites ici et là de Kwadwo Opoku et Jules-Anthony Vilsaint dans le dernier mois, les meilleurs éléments offensifs de l’équipe ne produisent pas suffisamment.

Les derniers buts de Bryce Duke (22 juillet), Chinonso Offor (15 juillet), Mason Toye (10 juin), Sunusi Ibrahim (7 juin) et Ariel Lassiter (31 mai) semblent dater d’il y a une éternité. Mieux vaut ne pas mentionner non plus l’énigmatique cas de Romell Quioto, quasi invisible depuis son retour de blessure.

Des poursuivants féroces

Derrière Montréal, deux autres équipes ont 37 points, soit le D.C. United et le Fire de Chicago. Ces deux clubs traversent de bonnes séquences, n’ayant été vaincus qu’une seule fois à leurs quatre derniers duels. L’organisation de l’Illinois se mesurera d’ailleurs à deux formations actuellement écartées des éliminatoires, comme elle, dans deux de ses trois derniers matchs.

Le D.C. United et le Fire seront à surveiller, mais le CF peut au moins se consoler en sachant qu’il a un match en main sur la formation de la capitale américaine. En cas d’hécatombe généralisée, les Red Bulls de New York ne sont pas loin derrière avec 34 points et même l’Inter Miami CF (33 points) – si Lionel Messi retrouve la forme – a une chance de déloger Montréal.