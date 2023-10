Blue Jays - Twins: nos prédictions

À la veille du début des éliminatoires dans le baseball majeur, nous avons enregistré un épisode spécial du balado «Les Buts Remplis», lundi.

Nos experts Karl Gélinas, Benoît Rioux et Sylvain Rondeau y analysent les quatre séries «wild card» à l’affiche, dont celle entre les Blue Jays de Toronto et les Twins du Minnesota, et font leurs prédictions pour chaque d'entre elles. À découvrir ici :