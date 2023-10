St-Louis dévoile la mentalité du CH

Pour une troisième année consécutive, le Canadien se concentrera sur le développement de ses jeunes talents.

Même si les deux saisons précédentes ont été difficiles au niveau des victoires et du classement, il est possible de voir chez les jeunes du CH une belle courbe de progression.

En entrevue à Tout le monde en parle, dimanche, l’entraîneur-chef Martin St-Louis a dévoilé la mentalité qu’il souhaitait implanter une fois de plus cette saison.

«Nous avons une jeune équipe avec des jeunes joueurs. Ça prend de la patience, mais la patience, c’est juste du temps, a commenté St-Louis, qui était entouré de quatre joueurs sur le plateau de l’émission.

«Il faut que tu sois agressif avec ce temps-là, tu ne peux pas juste attendre. Et je peux vous dire que nous sommes agressifs.»

«La mentalité qu’on veut, et les gars le savent, c’est de sprinter sans savoir la distance qu’il faut parcourir. Et un jour, ça va virer de bord. Quand? Je ne le sais pas, mais tu vas passer de : combien de temps ça va prendre, à jusqu’où on peut aller», a imagé le pilote du Tricolore.

Depuis qu’il est l’entraîneur du CH, St-Louis a mené les siens à 45 victoires en 119 rencontres.