Essais professionnels : Alex Chiasson et Brandon Sutter libérés

Les vétérans Alex Chiasson et Brandon Sutter n’ont pu respectivement convaincre les Bruins de Boston et les Oilers d’Edmonton de leur offrir un contrat dans la Ligue nationale de hockey (LNH), étant libérés dimanche de leur essai professionnel.

Depuis 2017, Chiasson était demeuré dans le circuit Bettman en persuadant au camp d’entraînement les Capitals de Washington, les Oilers, les Canucks de Vancouver et les Red Wings de Detroit. La cinquième fois ne fut pas la bonne pour le Québécois qui célébrait dimanche son 33e anniversaire de naissance.

Il n’a disputé qu’une seule rencontre durant le calendrier préparatoire. L’ailier devra probablement se tourner vers la Ligue américaine, où il a amorcé la saison 2022-2023. En 29 parties avec les Griffins de Grand Rapids, il avait amassé 20 points.

Gagnant de la coupe Stanley avec les Capitals en 2018, Chiasson a disputé 651 parties dans LNH, récoltant 233 points.

La fin du parcours

Sutter, quant à lui, a annoncé sa retraite après avoir été libéré par les Oilers. L’ancien des Hurricanes de la Caroline, des Penguins de Pittsburgh et des Canucks de Vancouver était tenu à l’extérieur des patinoires du circuit Bettman depuis mai 2021 en raison des effets de la COVID longue.

«Tu dois être à 100 % pour compétitionner dans la LNH, et même si ma santé continue de s’améliorer, en considérant ma santé et ma famille, je prends officiellement ma retraite du hockey», a expliqué par voie de communiqué l’homme de 34 ans.

«Merci aux Oilers, Canucks, Penguins et Hurricanes, en plus de mes anciens entraîneurs, thérapeutes et coéquipiers, pour toutes ces expériences pendant mes 13 saisons dans la LNH», a-t-il ajouté.

Onzième choix au total du repêchage de 2007, Sutter accroche ainsi ses patins après 770 matchs au sein du circuit Bettman et une récolte de 289 points.