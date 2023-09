Rangers: Igor Shesterkin a changé sa façon de voir la vie

Le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin est un nouvel homme.

Le Russe de 27 ans est tout sourire quand il s’adresse aux médias.

« Je suis tellement heureux, a dit celui dont les propos ont été rapportés par le nhl.com. Je suis très excité d’amorcer une nouvelle saison. Je me suis ennuyé du hockey et de mes coéquipiers. »

« Je veux avoir une attitude positive tous les jours, a enchaîné Shesterkin. L’an dernier, j’étais tout le temps en colère contre moi-même, parce que je ne jouais pas de la façon que je le souhaitais. J’espère que ça se passera autrement cette année. Je vais être plus heureux et je vais apprécier de vous parler à vous [les médias]. »

Pourtant, le gardien n’a pas connu une mauvaise campagne en 2022-2023. Il a maintenu un dossier de 37-13-8, un taux d’efficacité de ,916 et une moyenne de buts alloués de 2,48.

« J’étais définitivement trop dur avec moi-même, a-t-il analysé. Je crois que vous vous souvenez de comment j’étais lors des entraînements. J’étais tellement frustré et je ne voulais pas parler à personne, sauf aux membres de ma famille. »

Trop dans sa tête

Pendant la dernière saison morte, Shesterkin a fait le constat qu’il pensait trop à ses performances, et ce, même quand il était en action sur la surface glacée.

« Je n’ai pas besoin de penser à quoi que ce soit, il suffit d’y aller, de m’arrêter et d’être concentré. La saison dernière, j’ai commencé à trop réfléchir avant un tir, avant une passe et je faisais le premier mouvement. C’était plus facile pour les attaquants de marquer. »

« Je continuais de penser aux matchs et aux entraînements après la conclusion de ceux-ci, a ajouté Shesterkin. Je pensais à ce que j’avais fait de bien ou de mal. Je ne dois plus faire ça. Je réfléchissais beaucoup trop et ce n’était pas facile d’être prêt pour mes matchs. Je suis simplement un joueur de hockey. Je n’ai pas besoin de me prendre la tête. Je dois garder les choses simples. »