LNH : Ce Québécois fait bonne impression à Calgary

Le Québécois Jérémie Poirier n’est pas passé inaperçu vendredi soir, lors du premier match préparatoire qu’il a disputé avec les Flames de Calgary.

Le défenseur de 21 ans a fourni une mention d’aide dans un revers de 2 à 1 contre les Oilers d’Edmonton. Le jeune homme pensait bien avoir marqué avec un tir de la pointe, mais la rondelle a touché son coéquipier Elias Lindholm avant de faire son chemin jusqu’au fond du filet.

«C’est un bon but pour lui et je prends la mention d’aide», a déclaré Poirier avec le sourire, lui dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet.

Le natif de Valleyfield disputait son premier match du calendrier préparatoire, après avoir subi une blessure à un genou dans les premiers moments du camp d’entraînement.

«Je me sens bien dans mon corps pour la première fois depuis longtemps. D’être capable d’aller sur la glace et d’être confortable, c’est vraiment encourageant.»

L’entraîneur-chef des Flames, Ryan Huska, a aimé ce qu’il a vu de Poirier.

«Nous pouvons voir qu’il est talentueux et qu’il est habile avec la rondelle», a-t-il dit.

«Le plus dur pour lui, c'est qu'il a raté le début du camp à cause de sa blessure et c'était parfois un peu rapide. Nous devons le mettre à niveau, mais je pense qu’il a fait du bon travail aujourd’hui [vendredi]», a poursuivi Huska.

Poirier a été repêché par les Flames en troisième ronde (72e au total) de l’encan amateur de 2020. L’an dernier, dans la Ligue américaine, il a touché la cible neuf fois et fourni 32 mentions d’aide pour 41 points en 69 parties. Ses performances lui ont permis d’être sélectionné sur l’équipe de recrues étoiles du circuit de développement.