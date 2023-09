Les Alouettes se qualifient pour les séries éliminatoires de la LCF

OTTAWA - Les Alouettes ont parfois semblé jouer au rugby ou encore au football australien, mais ils ont bel et bien réussi à se qualifier pour les éliminatoires de la Ligue canadienne de football, samedi à Ottawa, grâce à une convaincante victoire de 32 à 15 contre le Rouge et Noir.

«C’est un sentiment merveilleux, a réagi l'entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas. On assemble une équipe au camp d’entraînement, on établit les objectifs, on se concentre à travailler fort chaque jour et l’un des buts est de se qualifier pour les éliminatoires. De le faire avec encore trois matchs à jouer à la saison régulière, ça veut dire beaucoup pour notre organisation.»

La brigade défensive des Alouettes (8-7) a longtemps étouffé l’attaque ottavienne tandis que les unités spéciales du club montréalais ont aussi fait du solide travail. Tyrice Beverette et Reggie Stubblefield ont chacun connu une excellente rencontre, tout comme le Québécois Marc-Antoine Dequoy qui, pour ajouter au spectacle, a ramené une interception sur 108 verges au troisième quart.

«C’est ma façon de jouer, a mentionné Dequoy, qui en était à son cinquième larcin de la présente campagne. Si on regarde à l’Université de Montréal, c’est comme ça que je me suis fait un nom en interceptant et en ramenant pour des touchés. De pouvoir le faire aujourd’hui [samedi] dans un match important comme ça, c’est plaisant.»

«Ce jeu était incroyable, c’était un point tournant dans ce match», a pour sa part reconnu Maas.

Un jeu audacieux

Avant même la mi-temps, Jeshrun Antwi a réussi un ingénieux botté pour lui-même sur un jeu inusité permettant aux Alouettes de conserver le ballon.

«C’est un jeu qu’il est possible de faire en connaissant les règles de cette ligue, mais tu dois l’appeler [comme entraîneur] et le joueur doit l’exécuter, ce qu’Antwi a réalisé de manière remarquable», a commenté Maas.

«Si je viens de lancer une mode, tant mieux», a pour sa part noté le joueur, en riant.

Le botteur de dégagement Joseph Zema a pour sa part causé un étrange revirement, en réussissant à enlever l’objet oval au retourneur adverse à l’aide de... son pied.

Touché de Stanback

Les Alouettes s’étaient inscrits au pointage grâce à un touché de William Stanback, sur une course de 25 verges, dès le quart initial. Stubblefield a ensuite étouffé une menace du Rouge et Noir en effectuant une interception depuis la zone des buts.

Même si le ballon semblait rouler pour eux, les Alouettes ont d’abord eu du mal à se créer une confortable avance. Jusqu’à ce que le quart-arrière Cody Fajardo réussisse une passe de 19 verges, rejoignant Tyson Philpot pour le touché avec 44 secondes à écouler à la première demie. Ce majeur portait un dur coup au Rouge et Noir, mais pas autant que le touché inscrit par «Flash» Dequoy.

Les deux équipes s'affronteront maintenant pour un deuxième match consécutif, le lundi 9 octobre, à Montréal.