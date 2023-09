Critiques envers Brendan Gallagher: Martin St-Louis commente

Vous avez été plusieurs, et je m’inclus dans le lot, à critiquer Brendan Gallagher pour sa performance d’hier contre les Maple Leafs.

Plus souvent qu’autrement, on a pu voir le petit no 11 retraiter au banc complètement épuisé au terme d’une présence sur la glace. Rajoutons à cela le fait qu’il manquait nettement de synchronisme.

Ce matin, au terme de l’entraînement matinal, j’ai adressé la question à Martin St-Louis. Est-il inquiet devant le rendement de son vétéran?

Je vous résume sa réponse en vidéo principale.

Aussi, dans mon reportage du jour :

-Emil Heineman avoue être déçu de son camp, jusqu’ici. Il veut améliorer un aspect bien précis.

-Aux côtés de Caufield et Suzuki, Alex Newhook veut prouver qu’il est un attaquant digne du top-6.

-Riley Kidney voit le match de ce soir comme «une immense opportunité». Il nous explique pourquoi et confie ce qu’il souhaite changer, dans sa façon de jouer.

Bonne écoute et bon samedi!

Formation du CH en vue du match de ce soir

Caufield-Suzuki-Newhook

RHP-Dach-Slafkovsky

Pezzetta-Maillet-Farrell

Andersson-Kidney-Heineman

Guhle-Reinbacher

Trudeau-Kovacevic

Norlinder-Barron

Montembeault

Dobes