Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade reviennent sur la vague de congédiements à la WWE et sur la nouvelle entente télé pour SmackDown.

De plus, en entrevue, PCO raconte pourquoi il a remis son préavis à Impact et ce que l’avenir lui réserve. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :