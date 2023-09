Pools de la LNH : attention, ces joueurs pourraient vous décevoir

Chaque année, les participants de nombreux pools de hockey se croisent les doigts en espérant que leurs choix rapporteront gros et souvent, des joueurs leur font grincer des dents par leurs performances décevantes ou des blessures fortuites, ce qui sera inévitablement à nouveau le cas cette année.

À quelques semaines du début du calendrier régulier de la Ligue nationale de hockey (LNH), voici quelques patineurs risquant de ne pas offrir le rendement attendu. Dans certains cas, si une sélection demeure pertinente, vaux mieux patienter quelques rondes supplémentaires avant de les ajouter à votre formation.

La feinte décisive de Nichushkin -

-Valeri Nichushkin, Avalanche du Colorado

Comment réagira le Russe à la suite des controverses l’ayant touché dans les derniers mois? Y aura-t-il des suites à ses mésaventures à l’extérieur de la patinoire? Car s’il a dû quitter l’entourage de l’Avalanche en pleine séries 2023, le scénario pourrait bien se répéter. Bref, un joueur qui s’est retrouvé dans une chambre d’hôtel en compagnie d’une femme intoxiquée pendant les éliminatoires et qui s’est affiché sur les réseaux sociaux avec un fusil d’assaut est tout sauf synonyme de stabilité.

Reste à voir si d’autres histoires suivront, mais si c’est le cas, la direction de l’Avalanche et la LNH également risque de perdre patience. Valeri Nichushkin a du potentiel en attaque et évolue pour une puissance du circuit, mais il a joué seulement 53 matchs en 2022-2023 à cause de problèmes à la cheville.

BUT_EVGENY_KUZNETSOV_TIRS_DE_BARRAGE -

-Evgeny Kuznetsov, Capitals de Washington

À 31 ans, l’attaquant a-t-il entamé son déclin? Certes, il y a plusieurs indicateurs rouges qui devraient inciter les poolers à rester prudents. Visiblement insatisfait avec les Capitals, il a inscrit 55 points en 2022-2023, soit 23 de moins qu’au cours de la saison précédente. Sa faible récolte de 12 buts en a laissé plusieurs sur leur appétit; Evgeny Kuznetsov a constitué l’une des raisons de la non-qualification des siens en séries.

Comme il l’a indiqué assez clairement dans une récente entrevue en russe, il ne refuserait pas un changement de décor, mais les «Caps» ont l’intention de le garder dans leurs rangs cette année. Or, un joueur mécontent offre rarement de bons résultats, sans compter que Kuznetsov a éprouvé sa part d’ennuis à l’extérieur de la glace dans les récentes années; beaucoup se souviennent d’une vidéo le montrant avec de la drogue en main.

BUT JAMIE BENN -

-Jamie Benn, Stars de Dallas

Voici un joueur qui pourrait exiger une longue réflexion, car à 34 ans, Jamie Benn ne rajeunit pas. Certes, il est revenu en force avec 33 buts et 78 points lors de la plus récente campagne et son potentiel est connu. Toutefois, il faut également se rappeler de sa faible production de 18 filets et de 46 points de l’année précédente. Et au Texas, les ressources offensives ne manquent pas : si le capitaine des Stars peine, d’autres sont prêts à prendre sa place. Jason Robertson est bien en selle, sans oublier Roope Hintz et Matt Duchene, embauché durant l’été.

Benn demeure un choix intéressant, mais possiblement pour les rondes plus tardives de votre pool. Les plus jeunes que lui assurent déjà la relève chez les Stars.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

-Oliver Ekman-Larsson, Panthers de la Floride

Voici un autre patineur possiblement sur le déclin. Ayant signé un contrat avec les finalistes malheureux de la Coupe Stanley 2023 à l’été, Oliver Ekman-Larsson a de fortes probabilités d’évoluer à la pointe sur l’avantage numérique des Panthers la saison prochaine. Une décision semblable de la part de l’entraîneur-chef Paul Maurice pourrait s’avérer profitable au Suédois, sauf qu’il faut se rappeler de ses ennuis avec les Canucks de Vancouver. En 2021-2022, il s’est contenté de 29 points en 79 rencontres pour enchaîner avec un faible total de 22 points l’année suivante, marquée par les blessures.

Néanmoins, si cela peut rassurer ses admirateurs, «OEL» a amassé trois mentions d’aide à sa première partie hors-concours, lundi, face aux Predators de Nashville.

Mentions honorables : les défenseurs Erik Karlsson et Kristopher Letang qui devraient se partager la tâche de quart-arrière chez les Penguins de Pittsburgh, l’attaquant Alexis Lafrenière qui tarde à éclore offensivement avec les Rangers de New York, le vétéran des Capitals de Washington Nicklas Backstrom qui souhaite éviter l’infirmerie.