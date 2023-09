Lightning : Jonas Johansson se démarque devant le filet

Le Lightning de Tampa Bay a-t-il trouvé celui qui pourrait faire oublier momentanément Andrei Vasilevskiy?

Il est trop tôt pour arriver à cette conclusion, mais le gardien Jonas Johansson a fait belle figure dans un gain de 4 à 0 contre les Hurricanes de la Caroline dans un duel préparatoire présenté vendredi au Amalie Arena.

L’homme masqué de 28 ans a réalisé un blanchissage de 42 arrêts, et ce, une journée après que l’organisation ait annoncé que Vasilevskiy allait rater au moins deux mois d’activités en raison d’une blessure au dos.

Embauché le 1er juillet dernier, Johansson compte sur une expérience de 35 parties dans la Ligue nationale. Il a porté les couleurs des Sabres de Buffalo, de l’Avalanche du Colorado et des Panthers de la Floride.

Face aux «Canes», les marqueurs des «Bolts» ont été Anthony Cirelli (deux fois), Felix Robert et Luke Glendening.

Robert, un natif de Lambton, a aussi fourni une mention d’aide.

Par ailleurs, les Hurricanes avaient séparé leur équipe en deux vendredi soir. Dans leur autre duel, ils ont été vaincus 4 à 2 par les Panthers au Amerant Bank Arena.

Les Flyers l’emportent en tirs de barrage

Au TD Garden, les Flyers de Philadelphie ont gâché la belle soirée de travail de David Pastrnak en revenant de l’arrière pour triompher 4 à 3 en tirs de barrage.

Bobby Brink a touché le fond du filet en troisième période pour créer l’égalité et forcé la tenue du temps supplémentaire. En fusillade, Brink et Morgan Frost ont déjoué Linus Ullmark, alors que le gardien Cal Petersen s’est dressé devant Matthew Poitras et Pastrnak.

Ce dernier a inscrit deux des trois buts des Bruins en temps réglementaire. L’autre réussite du club de Boston a été l’œuvre du Québécois Frédéric Brunet.

Dans le camp des Flyers, Joel Farabee et Ryan Poehling ont également fait mouche.

Les Sénateurs retrouvent le chemin de la victoire

Au Centre Canadian Tire, les Sénateurs d’Ottawa ont signé un troisième gain en quatre affrontements préparatoires. Cette fois, ils ont vaincu les Jets de Winnipeg 3 à 1.

Les «Sens» avaient subi leur premier revers de leur camp d’entraînement mercredi, et ce, au compte de 4 à 3 contre le Canadien de Montréal.

Claude Giroux, Roby Jarventie et Vladimir Tarasenko ont inscrit les buts du club ottavien, tandis que Jansen Harkins a assuré la réplique de la formation manitobaine.

Le gardien québécois Kevin Mandolese a été parfait sur les 18 tirs envoyés dans sa direction. Leevi Merilainen a accordé le seul but des visiteurs, lui qui a fait face à 16 lancers.