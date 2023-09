Les «Swifties» auraient fait des menaces de mort à l’ex de Travis Kelce

L’ancienne amie de cœur de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce aurait reçu des menaces de mort de la part des amateurs de la chanteuse Taylor Swift.

C’est ce qu’a affirmé Maya Benberry. Cette dernière a remporté la téléréalité Catching Kelce, qui avait comme objectif de trouver une copine au footballeur en 2016.

Dans une récente entrevue donnée au sein de l’émission Inside Edition, Benberry a discuté de son expérience avec Kelce. Elle a raconté que l’athlète ne lui avait pas été fidèle.

Les amateurs de la chanteuse, les Swifties, n’auraient visiblement pas apprécié. Rappelons que Swift et Kelce seraient depuis peu en relation. La super-vedette de la pop était présente dans la loge du joueur de football pendant son affrontement de dimanche dernier.

« Les Swifties sont agressifs, a déclaré Benberry. Très négatifs et vraiment hypocrites. Je trouve ça vraiment fou que quelqu’une personne aussi positive et gentille puisse avoir des partisans aussi frustrés et négatifs. »