Félix Auger-Aliassime trébuche d'entrée à Pékin

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a été éliminé lors du premier tour du tour ATP de catégorie 500 de Pékin, en Chine, vendredi.

Auger-Aliassime, 15e au classement de l'ATP, a été vaincu par le Danois Holger Rune, troisième favori de la compétition et quatrième joueur au monde, 6-4 et 6-4.

La rencontre a duré 1 h 23 min.

«FAA» a claqué quatre as au cours du duel, mais a commis trois doubles fautes. Son jeune rival, lui, a réussi sept as et commis une seule double faute.

Auger-Aliassime n'a eu aucune chance de briser son rival. Il a offert quatre de ces occasions à Rune, qui en a profité deux fois.

Le Québécois n'a remporté que trois victoires sur le circuit de l'ATP (quatre si l'on compte la victoire devant Gaël Monfils à la Coupe Laver) depuis le tournoi de Miami, au printemps dernier.

Au prochain tour, Rune croisera le fer avec le Bulgare Grigor Dimitrov.